Impossible Foods擬進行新一輪融資 推升估值倍數增加

知情人士指出，植物性漢堡製造商 Impossible Foods 正與投資人進行談判，以進行新一輪的融資，融資金額可能會比 5 月獲得的 20 億美元估值增加 1 倍以上。

總部位於加州紅木市的 Impossible Foods 正在尋求利用消費者對肉類替代品不斷增加的需求而賺錢。競爭對手 Beyond Meat Inc. (BYND-US) 自 5 月上市以來股票市值增加了 2 倍多，目前市值約為 48 億美元。

《路透》引述消息來源報導，Impossible Foods 目標是在此這回融資中獲得 30 億至 50 億美元的估值，目前正尋求募集 3 億至 4 億美元的資金。但該公司也提醒，計劃金額可能會根據投資者的反饋而改變。

其中一位消息人士表示，部分現有 Impossible Foods 投資人一直在推升其估值。

消息人士說，籌集資金可能為該公司最快明年 IPO 奠定基礎。

Impossible Foods 女發言人說，「我們需要考慮各種選擇來推動長期成長。但是，我們尚未宣布有關 IPO 的任何計劃或時機。」她拒絕評論任何潛在的募款計劃。

儘管 2019 年幾家知名新創公司在 IPO 後陷入困境，但該公司估值的大幅上漲將凸顯風險資本投資人仍然願意在私人融資回合中推高其估值。

共乘公司 Uber Technologies (UBER-US) 和 Lyft Inc (LYFT-US) 等公司無法在上市後複制在融資回合中獲得的高估值。

共享辦公室公司 WeWork 在私募融資中的估值曾高達 470 億美元，但在 9 月決定延後 IPO 前，估值已降低至 100 億美元。

根據數據提供商 PitchBook 的數據，Impossible Foods 的投資人包括風險投資家 Khosla Ventures 和 Horizo​​ns Ventures，以及網球明星小威廉絲 (Serena Williams) 和歌手凱蒂佩瑞 (Katy Perry) 等名流，目前為止已在私人市場籌集了 7.77 億美元。

Impossible Foods 的漢堡已在全球 15000 多家餐廳中出售。該公司最近還開始在某些美國雜貨店出售其產品。

根據全球市場研究公司 (Research on Global Markets) 的報告，隨著更多消費者轉向素食或減少消費紅肉，全球肉類替代品市場在 2018 年創造了 42 億美元的收入，預計到 2023 年將達到 61 億美元。

儘管成長迅猛，但部分分析人士對植物性肉類市場是否被過度炒作提出質疑。Beyond Meat 的股票雖然仍遠高於 5 月的 IPO 價格，但其漲幅已經縮小，成交價格不到其歷史最高水平的一半。

像 Impossible Foods 和 Beyond Meat 這樣的早期市場進入者，也面臨著傳統肉類生產商和泰森食品公司 (TSN-US) 和雀巢公司等包裝食品公司日益激烈的競爭。