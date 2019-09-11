白宮顧問：美加墨貿易協定絕對會在今年內通過！

白宮鷹派貿易政策顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 週二 (10 日) 受訪表示，國會將在今年通過美墨加貿易協定 (USMCA)，這將為美國經濟帶來重要里程碑。

週二 (10 日) 接受 CNBC 節目 “Squak Box” 採訪時，納瓦羅表示，對於美國在今年通過 USMCA 有 100% 的信心，稱這項法案對美國來說至關重要，影響層面觸及汽車、食品、醫療保險以及國民稅收，無法想像眾議院議長 Nancy Pelosi 不將法案提交投票。「相信她會做出對的選擇並完成工作」，納瓦羅稱。

美國、墨西哥、加拿大三國於去年 11 月簽署此協議，取代原先的北美自由貿易協定 (NAFTA)，改變美國與其最大貿易夥伴間的貿易關係，包含允許美國有更多機會進入加拿大乳製品市場、鼓勵國內汽車生產，以及制訂更嚴謹的環境與勞工法規。

(圖：AFP)

然而，這項協議需要三個國家的國會全數通過才能進一步執行。目前僅有墨西哥國會通過。

根據美國政府計算，通過 USMCA 將為美國創造 0.5% 的 GDP 成長，帶來數十萬就業機會，並引導上千億美元的資金流入美國。

然而，由民主黨控制的眾議院若拒絕提交法案投票，可能導致 USMCA 陷入癱瘓狀態。眾議院議長 Nancy Pelos 與民主黨談判代表認為，USMCA 並未對美國勞工與環境提供足夠保障，並擔心協議內容可能進一步抬高藥品價格。

針對此評論，Pelosi 辦公室尚未回應，發言人表示實際內容將交由投票決定。