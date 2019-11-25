嘉信以260億美元全股票收購TD Ameritrade 估2020年下半年完成

週一 (25 日)，全美最大線上券商嘉信理財 (Charles Schwab)(SCHW-US) 正式宣布以 260 億美元價格收購競爭對手 TD Ameritrade(AMTD-US)，並以全股票交易方式實行收購計畫，預計將於 2020 年下半年完成收購。

嘉信同意以全股票交易方式收購 TD Ameritrade，並稱其價值約為 260 億美元，較傳出會談消息前一天 (20 日) 的 30 天平均股價溢價 17％。

根據交易條款，股東的 1 股 TD Ameritrade 股份將獲得 1.0837 股嘉信股份。若根據 11 月 22 日的收盤價 48.20 美元計算，這筆交易的股權價值為 283 億美元。

上週四 (21 日) 可能收購消息傳出後，嘉信和 TD Ameritrade 股價分別上漲 7% 和 20%。兩家線上券商的合併交易，估將導致產業交易版圖大幅洗牌，富國銀行分析師 Mike Mayo 甚至表示，兩者整併將創造出財富管理業巨獸。

根據研究機構 Cerulli Associates 估計，雙方合併後將擁有近 2.1 兆美元的投顧資產，以 51% 市佔率領先同業，緊接著為富達投信 (Fidelity)，其擁有約 9320 億美元的 RIA 資產，儘管名列第二，其市佔率卻不到市場的四分之一。

這種巨大市佔規模在上週推動嘉信和 TD Ameritrade 股票大幅上漲，卻也引發人們對投信服務品質下滑和客戶選擇權利的擔憂。

Pinnacle Advisory Group 合夥人暨財富管理總監 Michael Kitces 表示，投顧產業對此消息感到相當不樂觀，並稱他們看不到太多的上行空間；部分分析師則警告，RIA 託管業務的日益集中，可能為產業監管帶來危險信號。

金融機構 Keefe,Bruyette＆Woods(KBW) 分析師在報告中表示，這筆交易可能面臨一些重大的反壟斷障礙，具體細節取決於監管機構如何看待競爭市場。

嘉信理財目前是 RIA 的最大託管人，資產規模約 1.5 兆美元，擁有超過 7500 名財務顧問。

嘉信理財透過創立 Schwab Advisor Services 平台，在 1990 年代幫助推進金融顧問產業發展勢頭，也使得獨立投顧更容易與大型股票公司經紀人競爭。

TD Ameritrade 擁有 7000 多名顧問，富達 (Fidelity) 則約有 3000 名。投顧產業的其他市場參與者還包括紐約梅隆銀行的子公司 Pershing，以及被視為潛在收購目標的億創理財 (E-Trade)。