美中貿易協商好消息 人民幣開盤升幅逾100基點

美國貿易代表辦公室 (USTR) 表示，在上周五 (10 月 26 日) 的高層級電話會議後，美中貿易官員「接近敲定」協議的部分內容，之後將繼續副部級的談判。美中談判進展良好，帶動今 (28) 日在岸人民幣開盤一度上漲逾 100 基點。

截至上午 10:34 止，在岸人民幣暫報 1 美元兌 7.0579 人民幣，升值 68 基點，漲幅 0.1%。

資料來源: 東方財富網, 在岸人民幣日線走勢

離岸人民幣則暫報 1 美元兌 7.0548 人民幣，貶值 30 基點，貶幅 0.04%。

資料來源: 東方財富網, 離岸人民幣日線走勢

中國方面指出，中國國務院副總理劉鶴與美國財政部長梅努欽進行電話會談，美中雙方確認部分文本的技術性磋商基本完成，並針對禽肉及鯰魚產品的進出口監管達成共識。

市場對於美中兩國是否能達成第二階段貿易協議仍存在疑問。美國 AEI 常駐學者、中國問題專家 Derek Scissors 向路透社表示，美中談判熱冷變化非常快，以敲定最容易的第一階段協議所花的時間越長，就越突顯第二階段要取得突破進展更加困難。

美國總統川普指出，他希望下個月在智利舉行的高峰會上與中國國家主席習近平簽署該協議。

根據消息人士表示，中國將要求美國撤消部分現有及計劃中的加徵關稅措施，並以中國將承諾擴大採購美國農產品作為交換條件。

到目前為止，川普只同意取消 10 月 15 日對價值 2,500 億美元的中國商品加徵關稅的計劃，這是雙方就農產品採購、擴大進入中國金融服務市場、改善知識產權保護和貨幣協議達成諒解的一部分。

此外，今日中國外匯交易中心公布，人民幣匯率中間價為 1 美元兌 7.0762 人民幣。

