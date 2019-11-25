【永豐投顧】談判反覆，趁低加碼

上週盤勢分析

中美貿易談判幾乎每日一變，延續前週市場悲觀情緒，全球股市表現不佳，尤其費城半導體指數跌幅近 3％，台積電 ADR 下跌，影響現股行情，龍頭股遭遇外資短線賣壓，指數持續沈潛。台股雖無表現，然對照其他國家股市多以下跌做收，台股已屬強勢，累積一週以來，加權股價指數上漲 0.36％，收在 11,566.8 點，上週四觸及月線後收下影線，且週四在中美貿易談判利空訊息下，重量級電子股下挫，然傳產股隨即上漲支撐，顯示控盤者守穩月線意圖十分明顯。在櫃買指數方面，雖然上漲 0.14％，但是型態較差，指數觸及季線，三大法人合計賣超 28 億元，中小型股遭逢較大賣壓。在類股表現部分，台積電雖週漲 0.65％，惟外資於 11/21 日大賣 10,794 張，影響主流股投資信心，5G 概念股暫時熄火，聯發科 - 2.61％、欣興、大立光跌幅更達 3％之上，由於華為禁售令再延長 90 天，華為除美化概念股立積重挫 9.27％，雖然如此，電子股亦有異軍突起者，聯詠表示明年 OLED 驅動 IC 將出貨大增，外資回補，週漲 11.76％，在記憶體族群部分，DRAMeXchange 指出 DRAM 庫存已改善，旺宏領漲 10.71％，南亞科亦漲 1.59％。在傳產類股部分，亞泥前三季賺贏去年，股價連續二週飆漲，帶動水泥類股漲 2％，生技股則在電子股拉回之際，資金趁隙拉抬，神隆大漲 23.82％，帶動生技族群週漲 3.8％。

資金動向

上週集中市場外資買超 49.91 億，投信買超 17.26 億，自營商（自行買賣）賣超 7.73 億，三大法人合計買超 59.44 億。融資減少 5.59 億，融資餘額 1,399.29 億；融券減少 10.19 萬張，融券餘額 75.18 萬張。外資買超降溫，散戶減碼。上櫃股票方面，外資大幅賣超 17.83 億，投信賣超 9.99 億，自營商賣超 0.48 億，三大法人合計賣超 28.3 億。融資增加 8.6 億，融資餘額 530.15 億；融券減少 123 張，融券餘額 92,853 張，法人轉空。

本週投資策略

台股在連日修正下，短期及中期技術指標 KD 值已呈現再次下彎情況，然建議在中美貿易談判消息面偏空情況下，逢低加碼。首先以過去貿易戰屢次利空訊息來看，台股底部已有越墊越高情況，如 1/4 日的 9,319 點、8/6 日 10,180 點及 8/26 日的 10,340 點，回頭來看，每當市場情緒轉趨悲觀時，都是最佳買點。其次，中美貿易摩擦對台灣的殺傷力並不大，台灣甚至受惠轉單效應，故台股勿須悲觀，第三，11 月份起 Fed 開始 600 億元購債規模，加上歐洲央行及日本央行，三大央行一共投放 1,030 億美元，資金效應正要開始，而 5G 手機拉貨明年正式啟動，基本面有所支撐，第四，美國第三度放寬華為禁售令，再延 90 天，川普考慮豁免蘋果關稅，這不是對中國的利益的考量，而是對美國半導體業者及蘋果公司的自身考量，顯示加徵關稅對美國本土業者有所傷害，中國雖然受威脅，美國未必是贏家。既然華為寬限期再延長，蘋果可享豁免關稅待遇，台灣電子產業多依賴的華為、蘋果概念股又有何懼？故建議長線還是以 5G 主流類股佈局，本週看指數持續盤整機率大，但預期 12 月可享有資金行情，故建議逢低佈局，預估本週指數空間 11,511~11,700 點。

本週注意事項

1. 重要經濟指標：11/26 10 月美國新屋銷售、11/27 美國 3Q GDP。中國 10 月工業利潤。

2. 台股重點法說：111/25 全宇生技 - KY、鼎炫 - KY。11/26 旭富、11/27 茂林 - KY、福貞 - KY、金麗 - KY、璟德。11/28 泰碩

3. 重要事件：11/26 MSCI 權值調整，盤後生效。11/28 摩台指期結算。

期權概況

台期指期貨淨多單：台期指外資淨多單由 11/18 的 45,798 口下降到 11/22 的 41,154 口。

選擇權：11 月選擇權最大未平倉量落在 11,100 點及 11,800。

本週投資組合

台積電 (2330 TT)：

預估 4Q19 營收季增 7.4％，年增 8.7％，營業利益則季增 11.9%，年增 12.7%，稅後 EPS 4.31 元，獲利繼續成長。而且 2020 年步入 5 奈米後，技術領先優勢將穩定擴大，評價可望再提高，12/19 日除息 2.5 元，可望填息。

聯發科 (2454 TT)：

預期首顆 5G SoC MT6885 將在 4Q19 進入量產，第二款 5G SoC 也可望在 1H20 推出，5G 轉換順利，未來可望受惠於 5G 手機換機需求。中國廠商去美化策略，將有助於未來手機晶片出貨並穩定市占率。

南亞科 (2408 TT)：

DRAM 存貨天數拐點出現，迎接正向的 2020 年。存貨天數由 2Q19 的 112 天回落到 99 天，資料中心庫存恢復正常水平，後續將對記憶體拉貨重啟，中國手機品牌廠因擔心貿易戰使記憶體供給限縮而積極備貨，預期記憶體庫存將逐漸去化，邁向健康水位。