【運達投顧】低階電子+生技本週輪漲重心



台股上週以盤局為主，本週四摩台結算是否有拉高結算的機會？這要從國際股市的動向及籌碼面的變化來研判，重點分析如下：

1. 中國國務院副總理劉鶴對美中達成第一階段貿易協議，持謹慎樂觀的態度，且華爾街日報指出，劉鶴已邀請美國貿易代表赴中國進行新一輪磋商，希望在感恩節假期前進行，這也讓上週走整理的美股在週五出現上漲，不過市場仍擔憂若川普簽署香港法案將不利於貿易談判，美中貿易協議可能延宕至明年簽署，淡化之前的樂觀情緒，這也讓美股漲幅並不大，不過就支撐美股維持在歷史新高附近的利基跟資金面有關，自 9 月中以來，聯準會藉由收購國庫券在銀行體系挹注準備金，例如 22 日就買了 75 億美元國庫券。美國聯準會出手搭救隔夜拆款市場，大量挹注流動性以紓解金融機構鬧錢荒的壓力，除挹注短期資金外，聯準會每月另購入價值 600 億美元的國庫券將買到明年春，此舉也將美股推上歷史高峰，這些舉動看來與量化寬鬆（QE）類似，以此資金面對股市有利的利基下，若美中貿易談判在 12 月上旬能有好消息的話，相信美股還有再創歷史新高的空間，所以目前雖然市場仍受貿易談判的消息面干擾，但只要美股沒有破月線出現大的波動，對於台股的走勢也先以整理盤視之，以個股表現為主。

2. 台股本周面臨 MSCI 季度調整、美股感恩節休市及中美貿易談判未果等變數，指數位居高檔，投資人觀望氣氛濃厚。由於 MSCI 效應台股將失血 500 億，就此來看台股的上漲會受到壓抑，到上週五外資期貨倉位為 4.1 萬口、摩台未平倉口數約 22 萬口，台指期多單並未站上 5 萬口，而摩台本周因接近結算所以多單也會開始縮減，就此來看週四的摩台結算，台股雖還有拉高的機會，但是空間應該不會太大。目前指數離前高 11668 點相距不遠，預計有挑戰的機會但是是否可站穩還須觀察，所以台股本週的走勢我們仍以區間盤局視之。

本週將要收 11 月的月 K 線，月 K 線目前呈現小紅 K 線的低點 11335 點，這個位置守穩台股仍屬區間盤走個股，若是跌破 11335 點則是預告台股漲多有修正的壓力，不過這應該是 12 月份的事，所以本週仍是整理盤局以個股操作為重點。

3. 上週我們提示，當台股整理期拉長時一定會伴隨著量縮，所以只適合低階電子股與生技股的表現。11 月台股走盤局，但我們從 10 月底就提示，高位階股不可碰要站在賣方，目前高位階股還是須要修正，操作方向仍以低位階股為主。

低階電子股我們低檔提示：5G 相關的台揚跟動力，上週動力先創近期高點；本週要留意台揚的輪漲。

生技股指標：中裕、浩鼎在還沒過月線就建議低檔承接，本週台揚與中裕、浩鼎的補漲是操作重點。

※以上內容由運達投顧蕭春源分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

