中國蒙牛砸6億澳幣 買下澳洲飲料大廠Lion D&D

《日本經濟新聞》週一 (25 日) 報導，日本麒麟控股 (2503-JP) 宣布旗下子公司澳洲「Lion」的飲料部門，將在 2020 年內以約 6 億澳幣 (約 456 億日圓) 的價格賣給「中國蒙牛乳業有限公司」。

蒙牛股價日線走勢圖 (圖片：Google)

麒麟控股在大洋洲所進行的併購動作不斷，在多年前就曾考慮將獲利停滯不前的飲料事業脫手。該公司先前在 10 月底時，也以 2.8 億澳幣的價格將澳洲起士業務賣給加拿大的「Saputo」公司。未來公司的經營資源將會集中在啤酒「XXXX Gold」，還有精釀啤酒「Little Creatures」等品牌上頭。

這次麒麟控股決定脫手的，含括了紐澳當地知名品牌 Lion Dairy & Drinks 所有的牛乳、乳製飲品、優格、果汁、瓶裝水等，預定在 2020 年 H1 完成交易。麒麟控股曾在 2019 年 4 月時表示，相關的飲料業務在帳上認列約 571 億日圓的減損損失。

而中國蒙牛乳業也在今年 9 月時宣布，將以 78.6 億港幣 (約 1100 億日圓) 為上限，買下澳洲的食品大廠「Bellamy's Australia」，積極在大洋洲當地展開佈局。

截至 2018 年 12 月期為止，在麒麟控股為期 3 年時間的前中期經營計畫當中，就針對獲利表現較差的日本國內飲料事業、巴西麒麟，還有 Lion 飲料事業進行構造改革。當中的日本國內飲料事業已獲得成果，巴西麒麟也於 2017 年時脫手。而這項構造改革計畫，也將隨著 Lion 飲料事業的賣出而告一段落。

而目前麒麟控股所實施的中期經營計畫中，則是把重點擺在精釀啤酒與健康事業方面。在上週三 (20 日) 就宣布將透過 Lion 買下美國的大型精釀啤酒公司「新比利時」(New Belgium Brewing，NBB)，預計 2020 年 3 月底前取得 NBB 的 100% 股權。另外在今年 8 月時，也與日本的化妝品及保健食品廠 FANCL(4921-JP) 結盟，持續推動構造改革。