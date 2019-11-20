看好精釀啤酒市場 日本麒麟控股買下美國NBB

日本麒麟控股 (2503-JP) 週三 (20 日) 宣布，將透過澳洲的子公司「Lion」以現金買下美國大型精釀啤酒公司「新比利時」(New Belgium Brewing，NBB)，預計在 2020 年 3 月底前取得 NBB 的 100% 股權，相關併購金額則未對外發表。

麒麟控股股價日線走勢圖 (圖片：Investing.com)

NBB 是由創辦人 Jeff Lebesch ，於 1991 年在美國中西部科羅拉多州北部的科林斯堡 (Fort Collins) 創立。目前是美國第三大的精釀啤酒公司，並在全美擁有銷售網路。

日本麒麟控股計畫在 2020 年 Q1 完成併購手續，NBB 的公司執行長以及公司員工也都將繼續留任。

NBB 的代表性產品有「Fat Tire」與「Voodoo Ranger」等，多達 40 種以上的精釀啤酒，銷售遍及全美。2018 年的營收達 2 億美元，年銷量約 10 萬公秉。除了位在總公司的工廠外，在美國東南部的北卡羅萊納州也設有生產據點。部分產品也銷往日本及澳洲。

近年來麒麟控股非常重視日本國內、澳洲，以及美國的精釀啤酒業務。在 2016 年時，該公司就向美國紐約州的「布魯克林酒廠」(Brooklyn Brewery) 出資 24.5%。未來也希望利用新比利時的銷售網路，將布魯克林的產品推廣至全美各地。

2018 年時，全美的精釀啤酒銷量，約占當地整體啤酒市場的 13%。以金額比例來看約達 24%，是一股不可小覷的強大勢力。美國精釀啤酒在紐約、波士頓等東岸城市，還有在西岸的奧勒岡州等地成長迅速。今後的業績成長雖受到期待，不過在資金問題上的種種問題也逐漸浮現。

過去麒麟控股就積極在海外啤酒市場展開投資，2017 年退出業績低迷的巴西市場，也將資源集中到成長受到期待的菲律賓與緬甸市場。在 2018、2019 年，也透過海外子公司 Lion 買下英國的精釀啤酒品牌。

反觀日本的精釀啤酒市占比例，雖然只占該國整體啤酒市場的 1% 不到，但是在日本四大啤酒公司當中，麒麟控股則是態度最積極的企業。瞄準高價啤酒市場，由麒麟控股出資過半，與美國布魯克林酒廠在日本成立的新公司，也將於 2020 年 2 月在東京開設旗艦店，來向日本消費者們提供精釀啤酒。