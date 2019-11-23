大裁員後 WeWork高層信心喊話：2021年實現獲利、2023年自由現金流轉正

鉅亨網編譯許家華 2019年11月23號12點10分

WeWork 在週四宣布裁員 2400 人或約整體人力 19%，為提振全體員工和公眾信心，共享辦公室公司 WeWork 新執行董事長 Marcelo Claure 週五向全體員工概述其計畫，戮力使陷入困境的 WeWork 導回正軌並邁向獲利。

Claure 談論了 WeWork 策略計畫的細節，且該計畫於本週稍早已呈交給董事會。該公司目前目標在 2021 年實現調整後 EBITDA 轉為正值，且在 2023 年之前將自由現金流轉為正值，這一切意味，即使 WeWork 仍處於淨損，其核心業務的利潤率也會更高。

WeWork 目前繼續流失現金，第三季度虧損 12.5 億美元，遠較去年同期還多，而不短累積的赤字也震驚了公開市場投資者，迫使 WeWork 於今年 9 月撤回了 IPO 計畫，接著 WeWork 最大外部投資者軟銀以 17 億美元的代價送走共同創辦人 Adam Neumann ，接著對 wework 實施金援方案，取得了公司的控制權。

Adam Neumann （圖片：AFP）

WeWork 仍計劃在全球範圍內擴展其辦公地點，並自軟銀招募更多高階管理人，Claure 就是軟銀的營運長，他週五時表示 WeWork 已自軟銀招聘 2 位高層： Michael Bucy 將擔任轉型長、Ralf Wenzel 擔任產品和體驗長。WeWork 也將招募 Publicis Groupe 前任執行長 Maurice Levy 來公司擔任臨時的行銷溝通長。

Claure 表示，公司會以所有者的心態來經營，意味著會更注重財務紀律，並建立更明確的目標和更大的責任心。