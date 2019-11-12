VIX空頭部位創下新高 華爾街對連漲過度自滿

交易員對於邁入年底的美股風險可能過於輕視，這有可能會再次反噬造成傷害。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 彙編的數據顯示，投機客對 Cboe 波動率指數 (VIX) 期貨合約的空頭押注上週創下歷史新高。VIX 廣泛被認為是市場上最好的波動率指標，週五 (8 日) 觸及 7 月來的最低水平，約接近 12。

波動率指數走勢

VIX 期貨的空頭部位暴增適逢美股創下歷史新高。通常，當股市處於紀錄高點時，交易員往往會加重 VIX 的看漲期權，押注出現下跌的機率。但是這次，隨著 VIX 接近年內最低點，交易員卻押注股市會進一步上漲，甚至波動性會更低。這種樂觀情緒讓人擔心，由於貿易不確定性持續存在，股市可能需要進行修正。

Charles Schwab 交易與衍生品副總裁 Randy Frederick 表示：「成熟的貿易協議甚至可能要再過數月才能達成，所以我很難對股市走勢感到如此樂觀。」「當市場出現大量的自滿和過度樂觀，特別是來自某些市場參與者時，那就是通常市場傾向於朝另一個方向回彈的時候了。」

道瓊工業平均指數上週漲幅超過 1%，加入標普 500 和納斯達克綜合指數同創新高，為連續第 3 週上漲。同時，標普 500 指數和納斯達克指數也分別為連續第 5 週和第 6 週上漲。

對美中貿易協議的新希望在過去一個月提振了美股，讓道瓊指數和標普 500 指數上漲超過 3%，納斯達克指數上漲近 5%。對聯準會 (Fed) 將保持低利率的預期也提振了股市。

中美雙方上月同意完成所謂的第一階段貿易協議，預計將於 11 月下旬簽署。對貿易的樂觀情緒上週進一步提高，多家媒體報導，中美雙方同意降低關稅，作為該協議的一部分。

貿易氣氛的改善也促使對波動性的押注激增。野村證券 (Nomura) 表示，非商業交易者或投機客已將其在 VIX 期貨中的空頭部位擴大至創紀錄的約 20.7 萬張合約。

但是，市場風險仍然存在。美國總統川普週五 (8 日) 表示，他並未同意取消對中國的關稅，這與先前的報導相矛盾。此外，中美尚未就第一階段協議簽署地點達成一致。兩國過去也曾接近簽署某種協議，但最終談判破裂或遭受挫折。

Thrasher Analytics 創始人 Andrew Thrasher 在報告中表示：「所謂波動性最好的形容就是被限縮散佈範圍的火藥桶。」「股票下跌和波動性大幅上升的短期風險已明顯增加。」

Thrasher 說：「市場情緒已達到過度看多水平，而波動性是企圖避險的投資人最大的工具。」

可以肯定的是，多頭也顯示出一些具建設性的趨勢。例如，貢獻最近一次歷史新高漲幅的參與者分佈廣泛。在過去 3 個月中，標普 500 指數的 11 個類股有 10 個在上漲，而科技和金融類股在此期間的漲幅超過 9%。衡量紐約證券交易所 (NYSE) 上市股票廣度的漲跌趨勢線最近達到歷史新高。

Tribeca Trade Group CEO Christian Fromhertz 說，「最近幾週出現的一切我都很滿意。市場廣度非常強勁，這證實了美股呈現的走勢。」但他指出，目前市場上可能「過度」自滿。

Fromhertz 說：「目前，在經過 5 週的連漲後，本週我們應該進行某種消化過程。