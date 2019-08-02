新一輪貿易戰催動VIX 劇烈飆升 「50美分」提前買進買權大有斬獲

美國總統川普宣布再對中國其餘 3000 億美元商品加徵 10% 關稅，被稱為「恐慌指數」的」Cboe 波動率指數 (VIX) 盤中一度上漲至 19.46，上周大舉押注 VIX 買進買權的多單大有斬獲。富國銀行分析師表示，新一輪貿易戰引發 VIX 升高，已過度反應股市的波動，行情可能會出現逆轉。

新一輪的美中貿易戰啟動，周五台北時間下午四點多 VIX 指數漲幅收斂至 15.32%，來到 18.59；而標普 500 指數前一日收盤才下跌 0.9%，相較於上周五創下的歷史新高 3023 點，跌幅約 0.24%，VIX 的波動顯然過大。

VIX 指數七月一直維持在 15 以下，周三聯準會宣布降息後，一度升高至 16.55，周四在川普宣布新一輪加徵中國商品關稅後，更飆高到 19.46。

VIX 指數飆高到近 20%。(; 來源：Bloomberg)

富國銀行股票衍生品策略師 Pravit Chintawongvanich 表示，VIX 指數波動過大，可能是近期 VIX 期權大量湧入買進買權造成，可能迫使 8 月和 9 月到期對作的空單短線回補，加劇了波動性。

上周三，有超過 57 萬口與 VIX 掛鉤的看漲買權成交，賣權成交則不足 5 萬口，使成交量的 Put/Call Ratio(看跌 / 看漲比率)，來到 4 年來的新低。

而在眾人看好股市表現時，卻大量買進和股市反向連動的 VIX 買權，以期在股市突然大跌時獲利，此一操作手法，令人聯想到最著名的買家是「50 美分 (50 Cent)」。

IPS Strategic Capital 首席交易員 Patrick Henness 上周表示，在 2017 年 50 美分活躍之時，超過 5 萬口買權主導了 VIX 的選擇權市場，今年則並不多見。而上周大規模的買進買權介入，改變了一直沉悶的 VIX 期權市場。

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