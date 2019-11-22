〈每日外資外匯觀點〉從避險角度看 貿易談判負面情緒反有利美元走高

美中貿易談判進展再傳正向消息，市場風險偏好情緒持續升溫，周四美元指數走強，一度突破 98；週五市場聚焦歐洲央行行長拉加德發表談話。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

《華爾街日報》報導，美中貿易談判仍在努力達成協議，中國已邀請美高級貿易談判代表在北京進行新一輪貿易談判。倫敦 BMO 金融集團歐洲外匯策略主管 Stephen Gallo 表示，市場情緒的轉變是有道理的，許多好消息已經反映在價格上。

Gallo 並預期，2020 年美元前景將不會有太大變化，外匯市場可能仍受制於貿易、英國脫歐和政治消息；而花旗集團則預估，明年美元指數將下跌超過 2%，來到 94。

美中貿易談判訊息紛雜，每天都傳出不同的消息，分析師不免發出抱怨之聲，嘉信理財負責交易和衍生品業務的副總裁 Randy Frederick 表示，「美國和中國不知道他們想在貿易協議上做什麼，時而傳出快達成協議了，然後又說達成協議還早呢，這些傳言不斷反覆傳出，讓市場很困惑」。

三菱日聯銀行外匯策略師 Fritz Louw 表示，先前貿易負面消息傳出，曾多次對美元走勢不利，因為這些消息強化了市場對聯準會寬鬆政策的預期，但如果聯準會不再進一步降息，從避險角度來看，貿易情緒的負面影響可能會推動美元小幅走高。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

歐洲央行新任行長拉加德 (Christine Lagarde) 今晚將發表演說，歐元區則將公布 11 月份 PMI 數據。花旗外匯分析全球主管 Ebrahim Rahbari 表示，拉加德演說中，預期將解釋和捍衛歐洲央行的貨幣政策、歐洲政策協調的重要性，並強調歐洲央行有能力並願意在必要時採取行動。

BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 表示，如果拉加德演說中表達在寬鬆政策上的立場，歐元將出現重大反應，鴿派前景可能推動歐元兌美元跌至 1.10。