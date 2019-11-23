簽署香港法案？川普：若非我出面 香港早在分鐘內被摧毀

美國總統川普週五 (22 日) 接受《福斯新聞》採訪時提到，他與中國領導人習近平是朋友，並暗示他可能不會冒著搞砸美中貿易協議來簽署《香港人權與民主法案》。

川普目前正處於微妙的處境，他為了贏得北京對協議的支持，同時還要平衡美國國會支援香港示威的聲浪。外界認為，川普模凌兩可的言論暗示他可能不會簽署近期參眾兩院一致通過的《香港人權與民主法案》。

川普熱情的稱呼習近平為朋友，並稱中國政府尚未以徹底暴力鎮壓香港抗議人士，是因為習近平賣他面子。

川普提到：「我和香港站在一起，我和自由站在一起，我和所有我們想做的事情站在一起，但我們也正在達成歷史上最大的貿易協議。」 「我也和習主席站在一起。他是我的一個朋友。他是個不可思議的人。」

川普稱：「若非我出面 香港早在 14 分鐘內被毀。」

川普解釋：「這很複雜。中國政府有百萬士兵駐紮香港邊境，但是他們沒有進入，因為我跟習主席說，請不要這樣做，（我說），你在犯一個很大的錯誤。若鎮壓香港，將對貿易協議產生巨大負面影響。」

川普有 10 天 (本週日除外) 長的時間來簽署香港法案，除非他選擇使用總統的否決權。如果總統什麼都不做，法案就會自動成為法律。多家外媒早前引述消息人士表示，川普總統可能會簽署《香港人權與民主法案》。

美國副總統彭斯 (Mike Pence) 週二 (19 日) 受外媒採訪時表示：「川普總統明確說過，如果香港發生任何暴力，或該問題沒有得到適當人道對待，我們將很難與中國達成貿易協議。」