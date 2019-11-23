美國封殺華為與中興通訊之際 巴西回應華為了! 

週五 (22 日) 巴西國家安監管機構表示，該機構負責人艾雷諾 (Augusto Heleno) 表示，將會權衡華為 5G 設備帶來的風險，目前政府正在進行廣泛評估，以謹慎挑選其 5G 合作夥伴。

艾雷諾指出，他們深知華為可能帶來的資安風險，會構成最大威脅，但他認為巴西政府並未完全排除使用華為在明年架構 5G 網路，表示此據過於「激烈」。

巴西一向與中國在進出口上為最佳貿易夥伴，中國在巴西的鐵與大豆等原物料更擁有龐大需求，今年 5 月美國決定封殺華為 5G 設備後，中國政府駐巴西利亞大使曾表示，對於華為與巴西在 5G 技術方面合作充滿信心，如今釋出此消息，顯示出巴西政府對使用華為 5G 心意仍搖擺不定。

對於巴西是否將選擇華為 (Huawei) 作為國內 5G 網路營建商之決定充滿信心，市場認為，這一決定可能使巴西總統 Jair Bolsonaro 與美國之間關係生隙。

儘管一直有傳言 Jair Bolsonaro 與川普關係甚好，不過近期巴西似乎與中國關係日益密切，自今年十月以來， Jair Bolsonaro 已經兩次與中國國家主席習近平會面。

Bolsonaro 表示，巴西將選擇提供最優惠報價的供應商，來建立其 5G 網路。