彭斯警告：若香港示威者遭「非人道」對待 美中將難達貿易協議

《彭博社》報導，香港反送中示威活動越演越烈，警民對峙衝突擴大進入校園，美國副總統彭斯 (Mike Pence) 週二 (19 日) 表示，如果香港示威活動者遭到暴力 / 非人道攻擊，美國將很難與中國簽署貿易協議。

美國副總統彭斯 (Mike Pence) 週二就受外媒採訪時表示：「川普總統明確說過，如果香港發生任何暴力，或該問題沒有得到適當人道對待，我們將很難與中國達成貿易協議。」

彭斯表示，目前正在談判第一階段協議的同時，美國對中國將保持強硬立場。

外媒早前傳出，川普已承諾習近平對香港民主抗議活動保持沉默。

川普週二於內閣會議上表示：「中國將不得不達成一項我喜歡的協議，如果他們不願意，那就這樣吧。」但他也補充道，他現在對中國非常滿意，也沒有提到香港示威抗議活動。

美國國會參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 呼籲川普聲援為香港示威者，認為全世界應從總統口中直接聽到美國政府支持香港示威者。

美國國務卿龐培 (Mike Pompeo) 週一表示，美國政府對香港內部政治動盪和暴力升級表達嚴重關切，建議香港政府採取明確步驟來處理問題，呼籲各方保持克制。

白宮週一於一份聲明中提到，中國政府應保護香港的自由、法律制度和民主生活方式。

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