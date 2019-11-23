美股盤後 — 美股沖喜！川習接連信心喊話 道瓊漲逾 100 點

週五 (22 日) 美中兩國元首接連信心喊話，一掃數日貿易協議不確定性，中國領導人習近平稱，中國希望與美國達成貿易協議，川普表示，美中非常接近達成協議，激勵美股三大指數同步上揚。

美元上漲、美債殖利率持平，原油下跌、航空股上漲，波音成為道瓊表現最佳個股之一，貿易景氣反映敏感的汽車股走揚。

標普本週跌幅約 0.3%，持續第 6 週上漲趨勢。道瓊週跌 0.5%，為 5 個月來首次週回落，那指週跌 0.3%，結束連續 7 週連勝紀錄。

週五 (22 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數下跌 6.75 點，或 0.22%，收 3110.29 點。

那斯達克指數下跌 13.67 點，或 0.16%，收 8519.88 點。

美股道瓊指數下跌 109.33 點，或 0.39%，收 27875.62 點。

費城半導體指數下跌 0.04 點，或 0.02%，收 1690.79 點。

標普 11 大板塊僅 7 個板塊上漲，金融類股領漲，其次為非必需消費品與工業板塊。房地產領跌，再來是能源與必需消費品板塊。(圖片：Finviz)

尖牙股漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.088%；Netflix (NFLX-US) 下跌 0.39%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.50%；臉書 (FB-US) 上漲 0.45%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.63%。

《彭博》報導，蘋果旗下無線耳機 AirPods Pro 需求已超預期，可能推升今年 AirPods 系列出貨量成長一倍達到 6000 萬台。

半導體類股普跌。科磊 (KLAC-US) 下跌 1.92%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.05%；AMD (AMD-US) 下跌 0.94%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.89%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.26%。

台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.36%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.16%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.26%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.20%。

金融股表現強勁。富國銀行 (WFC-US) 上漲 1.33%；花旗 (C-US) 上漲 1.32%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 1.04%；；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.65%。

焦點個股

特斯拉週五股價下滑 6.14% 至每股 333.04 美元。特斯拉週四晚間發表會上，推出極具未來感的新電動皮卡 Cybertruck ，未料號稱防彈的新車居然出糗。

鐵鎚試砸時車窗玻璃竟嚴重破裂，加上車身設計使用不鏽鋼，除了笨重之外，保養維護也相當不易，外界對其評價不一。

特斯拉號稱防彈的新電動皮卡 Cybertruck 居然出洋相，鐵鎚試砸玻璃竟嚴重破裂。(圖片：AFP)

拼多多 (PDD-US) 週五股價大漲 7.63% 至每股 33.99 美元。該公司宣布旗下「全球購」業務觸及美、英、德、日等四國，與國外大型供應鏈直接合作，力拚「黑五」(黑色星期五) 促銷活動。

美國高檔時裝零售公司諾德斯特龍百貨 (JWN-US) 最新財報表現優於預期，其股價大漲 10.64%，成為標普表現最佳的個股。

關鍵經濟數據

美國 11 月 Markit 綜合 PMI 初值報 51.9，創四個月新高，前值 50.9

美國 11 月 Markit 製造業 PMI 初值報 52.2，創七個月新高，預期 51.5，前值 51.3

美國 11 月 Markit 服務業 PMI 初值報 51.6，創四個月新高，預期 51.2，前值 51

華爾街分析

BOS 負責人 Jennifer Ellison 表示：「我們今年的波動性主要圍繞在貿易方面。我認為市場已陷入混亂的境地，靜待何時事情真正的塵埃落定。」

Informa Financial Intelligence 市場策略師 Ryan Nauman 表示：「幾週前，當川普總統宣布達成第一階段口頭協議時，市場樂觀情緒很高。但日復一日過去，投資者只會越來越存疑，市場變得越來越脆弱，尤其在目前歷史新高的水平上。」

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 說：「我們今天有一些良好的經濟數據，亦提振市場。但是市場已達某種限度。」