川普稱非常接近達成協議！道瓊盤中一度漲破百點

週五 (22 日) 稍早，美國總統川普 (Donald Trump) 釋出樂觀態度，稱與中國達成貿易協議可能「非常接近」，利多言論推動道瓊盤中一度漲逾百點。

週五 (22 日) 截至台北時間 22 時許，道瓊盤中上漲 102.17 點，漲幅達 0.37%，暫報 27868.46。

(圖：Investing.com)

在結束第二週的彈劾調查聽證會後，川普於福斯電視台發言稱：「我們有很好的機會能夠與中國達成協議」。

儘管雙方皆多次表達對達成協議的期望，但川普也稱他並不急於達成協議，聲稱美國將從中國進口關稅中受益。

中國國家主席習近平週五 (22 日) 稍早表示，希望能在相互尊重和平等的基礎上，與美國達成第一階段貿易協議。

對此，川普回擊稱，不喜歡習近平談到「平等」一詞，因為中國長期對美國實現貿易順差，因此這不能算是一件公平的事情。

由於下一輪美加徵關稅即將於 12 月中旬啟動，市場普遍認為若順利達成協議，可能降低甚至部分取消美國對中國產品的加徵關稅。

針對近期香港局勢與法案進展，川普於節目訪談表示，若非因為習近平不想破壞正在進行的貿易談判，香港可能會有數千人遭到殺害。

川普聲稱：「如果不是我，香港可能在 14 分鐘內消失殆盡」。

當被問及是否打算簽署《香港人權與民主法案》時，川普答覆模稜兩可，他稱：「我們與香港站在同一線，但我也和習主席站在一起」。

「我與香港同在，與自由同在，我支持所有我們想要完成的事情，但是，我們也正朝向達成歷史最大貿易協議前進，如果我們能做到那就太好了。」

川普稱，「中國想要達成協議，我們也想要。」