梅克爾承諾：將降低華為5G零件使用率

週四 (21 日《路透社》) 報導，德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 已向所屬的基民黨 (CDU) 承諾，將會使用更多歐洲供應商零件來建構德國 5G 網路。

梅克爾於週四 (21 日) 在萊比錫舉行的基民盟黨代表大會上表示，華為零件目前市佔率達 70%，她向議員承諾，基於資安考量，未來將致力於提高愛立信 (Ericsson) 和諾基亞 (Nokia) 的市占率。

本週五將召開的基民黨代表大會上，梅克爾恐將面臨更多議員抵制華為的聲浪，而就在週四 (21 日) 梅克爾釋出消息，同意妥協部署德國 5G 網路的部分協議，力圖避免政府與執政黨成員之間的尷尬爭執。

德國基民黨反對華為的議員，在提出的草案中，堅決要求排除華為在德國的 5G 建設標案，並要求聯邦議會參與決策。

雖然該草案並未提及華為，只說明所有競標 5G 案的公司應遵守嚴格的資安規定，並切勿被外國政府勢力影響，但外界推估該提案內容暗指華為。

美國今年五月，以國家安全為由，呼籲盟國抵制華為 5G 網路設備，擔憂其產品可能會被中國政府用來從事間諜活動，使得華為在各國的 5G 市場中發展受阻。

德國一直以來，對於是否使用華為設備持保留態度，而總理梅克爾起初一直不反對使用華為 5G 設備，德國三大主要電信在當時站出來聲援。

反對華為的聲浪，從 11 月 5 日德國國防部長 Annegret Kramp-Karrenbauer 公開表示，基於資安考量，德國仍可能決定不採用華為設備來建立德國的 5G 網路。

週三 (20 日) 據消息人士稱， 德國電信 (Deutsche Telekom) 計劃逐漸替換核心網絡中所使用的華為零組件，會在兩年之內，將華為零組件的使用率降至為零。

執政黨外交部長 Heiko Maas 更認為，華為是一家相當依賴中國政府的企業，而根據中國的國家安全法，華為勢必有義務將取的機密資訊提交至中國政府。

而對此華為堅持認為，公司對德國基礎設施不構成任何風險，並表示，沒有理由將他們從合作多年的電信行業中排除。