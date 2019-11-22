貿易戰受益者？美國從越南進口年增34.8%

美中貿易戰至今未解，美國從中國的進口數量大幅減少，而越南正是

據調研公司 IHS Markit 發布的一份報告顯示，在今年 1 月至 9 月期間，美國從中國的進口年減 13.4%，而美國從越南的進口則年增 34.8%，遠高於去年全年 5.8% 的增長。不過，越南要成為貿易戰受益者，同時也面臨著諸多的挑戰。

IHS Markit 產業服務部副主任 Michael Ryan 表示，關稅是造成美國從中國進口量下降的最主要原因，Michael Ryan 也補充道，越南對美國出口增長最快的類別是電腦、電話設備和其他機械。

據美國貿易代表表示，這些產品是 2018 年美國從中國、蒙古和台灣進口的最多數商品之一，表明越南的商品出口可能已經替代了中美之間貿易流量的減少。由於越南對美國的出口增加，該國被市場稱為是貿易戰的最大受益者之一。

不過，Ryan 指出，越南也面臨著多項挑戰，美國並沒有在越南進行大型投資，美國對越南的投資僅佔該國外國直接投資總額的 2.7%。

Ryan 認為，原因之一恐怕是美國與越南和更廣泛的東協國家沒有自由貿易協定。此外，越南也面臨技術工人的短缺。許多跨國企業正在尋求將製造業供應鏈的一部分轉移到中國境外，但該國的人力無法支持大量湧入的轉移。

Ryan 說道：「簡單來說，需求超過了目前的供應能力。」

此外，Ryan 也補充表示，越南的基礎設施尚未達到許多國際企業設點的標準。越南的公路建設不佳，港口擁堵，增加了通路和搬運貨物所需的時間。這意味著要尋找越南當地商業夥伴，並滿足當地政府要求，以獲取許可證，可能是外國企業所面臨的主要障礙。