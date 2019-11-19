為免因「洗產地」受美國制裁 越南將主動暫停膠合板加工品輸美

越南近期開始發起一系列行動，主動打擊「洗產地」後輸往美國的出口。工業和貿易部同時宣布，從今年 12 月 27 日起，進口的膠合板產品加工製品禁止「再出口」至美國。

工貿部聲明指出，已經向總理提出計畫，以加大防止因規避關稅而更改原產地的行為。計畫中還規定了各種控制進出口活動和外國投資的措施，膠合板的禁令即是一例。

工貿部強調，如果不這樣做，可能會遭到美國的嚴厲制裁，而對國內生產帶來不利影響，傷害可信賴企業的合法利益。

因此，工貿部通知，暫停將膠合板產品轉運到美國，時間從今年 12 月 27 日起到 2024 年下半年生效。

越南海關人員也正加強防制這類「洗產地」做法。不過官員表示，他們目前缺乏適當解決這個問題的資源，僅對所有進出口報關單中的百分之 5 進行核實。

越南海關海關管制和監督主管 Au Anh Tuan 說：「我們無法檢查所有貨物。只有當我們發現違規的風險或跡象時，海關才會進行檢查。」

美國海關和邊境保護局主管 Tom Jesukiewicz 表示，最近美國見到了「大量的」假越南製造商品，但他拒絕提供具體數字。

他表示，鋼鐵產品和膠合板是兩大問題產品，出現了極端的格局轉變。

越南海關副局長 Mai Xuan Thanh 表示，任何增長超過 15% 的行業都被認為是「高風險」，而加強審查。