特斯拉推出首款純電動皮卡車Cybertruck 定價3.99萬美元

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 週四 (21 日) 晚間在洛杉磯特斯拉標誌性推廣活動上公布了特斯拉全電動皮卡車 Cybertruck，售價定在 39900 美元起。

Cybertruck 是特斯拉自 2003 年成立以來第六款車，也是實驗性質最高的車，對手產品諸如福特 (F-US) F 系列車款、通用汽車的 Chevrolet Silverado 等。

馬斯克先前曾臆測，由於 Cybertruck 的設計獨特，市場對該卡車的需求可能會低於對特斯拉旗艦車款 Model S 房車 和 Model X SUV 的需求。

Cybertruck （圖片：AFP）

在週四活動上，馬斯克介紹了特斯拉設計長 Franz Von Holzhausen 來展示 Cybertruck 的堅固。該設計負責人用大錘重擊車窗，但錘子沒有擊破鋼化玻璃，馬斯克聲稱該款卡車具有 9 毫米手槍打不破的防彈功能。

最愛挖苦福特的馬斯克這回繼續挑戰這家美國皮卡車霸主，他展示一段視頻，由福特 F-150 和 Cybertruck 進行「拔河」，福特近期推出純電動休旅車「野馬 Mach E」。

AB Bernstein 高階技術研究分析師 Toni Sacconaghi 週四表示，「皮卡車市場真的很大，美國大約有 300 萬輛，這大概是我們認為的 Model 3 和 Model Y 潛在市場的 65%。」Model 3 和 Model Y 是特斯拉主流車款，前者為電動房車，後者是即將推出的跨界 SUV。