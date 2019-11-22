隱形眼鏡市場競爭激烈 外資維持精華賣出評等 目標價380元

亞系外資最新出具報告指出，由於越來越多隱形眼鏡品牌進入市場，台廠精華 (1565-TW) 恐面臨產業競爭壓力，預期精華美系客戶 Hubble，今年訂單量僅小幅成長，因此維持「賣出」評等，目標價 380 元。

外資認為，全球隱形眼鏡市場年複合成長率 3%，但越來越多新品牌相繼搶攻彩色隱形眼鏡市場，精華去年鏡片銷售量約 8.2 億片，年增 6.1%，價位並未提升，顯示市場競爭激烈，其中日本與台灣影響較大，從精華營收比重來看，累計今年前 9 月，日本占 62%、年減 6%，台灣占 8%、年減 15%。

精華在法說會上表示，已開發出兒童近視控制鏡片並通過臨床試驗解盲，將跨足兒童近視控制隱形眼鏡市場，未來不排除用任何形式推出產品，外資預期，該產品有機會是精華中長期潛在的營運成長動能。

精華董事長陳明賢表示，兒童近視控制隱形眼鏡，前後研發時間長達 10 年，未來會有同業會投入相關領域，但短期恐難以追上。

精華 10 月營收 5.25 億元，月增 0.13%、年減 9.8%；累計前 10 月營收 52.94 億元，年減 4.63%；第 3 季稅後純益 2.77 億元，年減 33%，每股純益 5.5 元；累計前 3 季稅後純益 9.76 億元，年減 21.7%，每股純益 19.37 元。