台北晶華打造精品美食聚落 麗晶精品明年Q1改裝

晶華 (2707-TW) 為拉升旗下台北晶華酒店成長，宣布館內麗晶精品 12 月起再導入五大餐飲名店，力拚成為全台最頂級的精品美食聚落，據晶華規劃，明年第一季將分區改裝麗晶精品，可望在住房和館內餐飲穩定營運之際，添業績新動能。

晶華說明，麗晶精品去年開始就針對進駐品牌的屬性進行調整，維持世界一線精品名店進駐，此次將陸續再導入國內外名店，藉此鞏固商圈既有中高端客群，而新進品牌也規劃與以往不同的設計。

例如，舊振南的全新概念店建置開放式廚房，提供手作漢餅體驗；Caviar House&Prunier 跨大營業面積，設置獨立包廂可吸引商務客或是貴婦族群；而椿 Tsubaki Salon 鬆餅，更開出全台第一家旗艦店，有助引進國外旅客，或導入國內年輕的新客群。

台北晶華酒店明年適逢 30 周年，除了館內中西式餐飲共斥資 6000 萬元，陸續完成改裝和菜色調整，明年第一季也將分區改裝麗晶精品 B1 樓層，以維持競爭力。

法人指出，儘管陸客遭限縮來台，但陸客並非主力客源，加上第四季政府推出秋冬旅遊補助，晶華和旗下晶英、捷絲旅各品牌住房表現穩定，餐飲營收也見到穩定成長，而晶華未來成長動能，可特別著眼在其海外事業交由 IHG 集團經營後，穩定獲取授權費。