國泰證降定期定額門檻有成 小資投資戶增加萬人 扣款額衝破1億元

隨著加權指數衝上 29 年以來的新高位置，投資人參與市場熱度高，國泰證券表示，為協助廣大投資人累積財富，8 月起降低定期定額買台股的申購金額，從 3000 元降至 1000 元起，並讓利定期定額買台股的手續費，成效顯著，至今短短 3 個月，新申購人數超過 1 萬人，定期定額扣款成交金額突破 1 億元，成長高達 70%。

目前國內共有 12 家券商提供定期定額買股服務，國泰證提供的扣款標的共 47 檔台灣 50 成份股，以及 12 檔涵蓋美中港台 ETF，由於標的多具備大型藍籌股抗震的特性，即便短期遇到股市動盪也具相對抗跌效果。

國泰證統計，至 10 月止扣款成交金額占全市場比重已來到 20%，表現優異，顯示協助小資族以長時間規律投資的服務，受投資人肯定。

國泰證表示，觀察台股交易人有年齡老化的趨勢，主要是因社會新鮮人運用在投資理財的可支配金額有限，建議可使用簡單方便的定期定額買股服務，投資門檻相對低，而國泰證券提供簡潔好用的投資介面，從投資旅程的最前端「開戶」，可透過「線上開戶 App」節省跑銀行開立交割帳戶或臨櫃開證券戶曠日費時的時間，再於後端「服務」，透過「國證 e 櫃台 App」的「定期定額買台股」功能區進行申購設定。

另一方面，國泰證券提醒投資人，可將推播功能打開，「國證 e 櫃台 App」即會在扣款日期前，進行入款通知。

國泰證期許透過推展簡單好用的數位證券服務，打破時間、空間和距離的限制，成為實踐「普惠金融」的證券商。

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