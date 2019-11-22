中國修訂2018年GDP上升逾2700億美元 相當於一個芬蘭

中國政府在經過修正國家 GDP 核算標準後，中國國家統計局週五 (22 日) 公布數據揭露，2018 年國內生產總額 (GDP) 大幅增加至人民幣 91.93 兆元，年增幅達 2.1%，增加規模相當於一個芬蘭的全年經濟產出。

修正後，2018 年中國 GDP 為人民幣 91.93 兆元，年增 2.1%，較初步核算多出約 2700 多億美元，對比 2018 年芬蘭 GDP 為 2756.8 億美元，也就是說，2018 年中國 GDP 的上修幅度相當於一個芬蘭的全年經濟產出。

2009-2018 年芬蘭 GDP 年增率 (圖：TradingEconomics)

中國國家統計局核算負責人表示 2018 年 GDP 核算數的修正，主要針對經濟普查後的基礎資料變化，並按照改革後的 GDP 核算模式瑣事進行。

中國當局對本次 GDP 核算標準修正表示，與前三次經濟普查的 16.8%、4.4%、3.4% GDP 年增率相比，本次中國經濟普查的 GDP 修訂幅度已是最小。

而由於中國上個月公布的第三季 GDP 年增率，甫創下 27 年來最低增速，此項修正不免引起外界對於中國數據可性度的質疑，部分分析師懷疑，中國當局可能透過彙總全國 GDP 數據，來實現政府設立的經濟增長目標。

2017-2019 年中國 GDP 年增率 (圖：TradingEconomics)

對此，中國國家統計局則回應表示，此次的修正並不會對 2019 年的 GDP 增長計算產生重大影響。

中國國家統計局副局長李曉超週三 (20 日) 公布第四次全國經濟普查結果時表示，經改革後，GDP 核算制度將改由全國統一核算，有別於先前的「全國歸全國、省級歸省級」的 GDP 核算模式。

凱投宏觀 (Capital Economics) 資深中國經濟學家 Julian Evans-Pritchard 也認為，儘管當局強調，當前的 GDP 修正只是將先前未被記錄的經濟活動重新計入，但這確實有助於中國政府實現官方增長目標。

Evans-Pritchard 稱，隨著實現 2020 年 GDP 與城鄉居民人均收入的翻倍目標期限逐漸逼近，現在看來，官方在設立目標上似乎太過於自信，Evans-Pritchard 並引用研究指出，北京官員有著實現增長目標的政治壓力，故促使中國國家統計局近年來對 GDP 平減指數進行調整。

GDP 平減指數為名義 GDP 與實質 GDP 的比率，此項指數能夠更加準確反映一般物價水平走向。

若不進行修正，渣打銀行經濟學家陳冠霖表示，2019 年和 2020 年，中國必須達到約 6.1% 的平均經濟增速才能實現目標。

近年來，美中貿易衝突來回不斷，打擊國內商業投資與製造業發展，加上關稅導致國內外需求放緩顯著削弱中國經濟增長。中國政府將 2019 年經濟增長目標範圍設為 6-6.5%，而今年第一季 GDP 年增 6.4%、第二季年增 6.2%，第三季則增長 6.0%，創下 27 年最低水平。