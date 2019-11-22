國際清算銀行：「直升機撒錢」絕非解決經濟困局的良方

國際清算銀行 (BIS) 首席經濟學家表示，合併使用貨幣和財政政策，以支持經濟，雖然收效更為顯著，但並不是應對世界經濟緩慢成長和低通膨挑戰，最佳的解決方案。

據《彭博》報導，Claudio Borio 接受德國媒體訪問時表示，如果兩項政策朝同一方向前進，將會有所幫助，但是貨幣政策和財政政策之間的界限一定不能消失。

Borio 指出，「直升機撒錢」或是「財政赤字貨幣化」這類的提議，讓財政政策主導方向，這帶來公共財政嚴重約束央行行為的風險大為上升，他反對這類做法。

國際清算銀行在最近的報告，分析了各國的「非常規」貨幣政策，並指出，美國在 2008 年實施的首輪量化寬鬆是成功的，在危機最嚴重的時候，央行的操作為金融體系注入流動性，抵押貸款很快恢復，支撐了房地產市場的崩潰，一些借款人可以利用低得多的利率融資挽救困局。

但在 QE1 之後，不僅是美國，包括歐洲、日本都祭出更低利率的貸款，卻收效甚微，日本更是一直陷於成長緩慢及通膨低於目標的困局。

國際清算銀行的報告認為，在 2010 年之後，出於對公共債務上升的憂慮，財政緊縮在世界各地盛行，這與超級擴張性的貨幣條件完全失衡。

儘管搭配財政政策，將能有利於支持經濟的效果，但卻不是毫無風險的。

多年以來，央行以前所未有的貨幣刺激政策，幾乎用盡了所有工具，來挽救經濟。Borio 肯定這些努力，但也認為，只依靠貨幣政策是「非常危險的」，特別是低利率和量化寬鬆的成本收益平衡，將隨著實施的時間愈長，而更加惡化。

他說：「長期以來，中央銀行承擔了確保全球經濟復甦的重擔。」

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