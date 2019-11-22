葉倫示警經濟衰退  美國貧富加劇恐成風險

任職於 2014 至 2018 年的前美國聯準會 (Fed) 主席葉倫 (Janet Yellen) 週四 (21 日) 表示，美國經濟正處於絕佳狀態，但她指出美國「有充分理由」陷入經濟衰退，憂心美國數十年貧富差距不斷擴大，潛在風險極具傷害力。

貧富不均擴大 潛在風險增加

葉倫週四 (21 日) 出席紐約市世界商業論壇 (WBF) 時說到，美國經濟目前狀態極佳，但經濟面臨的風險不斷增加，她表示其中最令人憂心的一個風險，是美國貧富實力日益懸殊，將對經濟造成「極度破壞性」的傷害。

葉倫指出，勞動力市場停滯，是一個非常擔憂的長期趨勢。「這是嚴重的經濟與社會問題，意味著當前經濟所獲得的利潤並未確實分配，使得高薪與高學歷族群享受大部分經濟果實，貧富差距不斷拉大，社會不滿情緒高漲，不利於市場發展。」

葉倫說道：「經濟衰退的可能性高於平均值，我不認為明年美國會出現經濟衰退，但不得不說，我對此現狀並不是很安心」

聯準會三度降息 應對空間有限

Fed 今年以來，因應貿易戰和全球經濟放緩，已進行三度降息，美國第 3 季 GDP 折合年率成長 1.9%，優於市場預期。

她也警告說，目前 Fed 基準利率已來到歷史新低，未來若是經濟陷入衰退，聯準會恐怕沒有額度來因應經濟不景氣，因此美國「有充分理由」擔心陷入經濟衰退。

貿易戰對經濟無濟於事

葉倫針對美中貿易戰發表評論，指出川普發動的貿易戰拉高物價，助長市場不確定性，已對企業和消費者產生不利影響。

她更補充說，美國對中國進口商品加徵關稅，對美國經濟沒有任何好處。