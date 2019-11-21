Fed10月會議記錄：今年最後一次降息、未說明未來何以改觀

Fed 週三 (20 日) 公布 10 月底會議記錄，內容顯示 Fed 內部意見越來越分歧，官員決定在 10 月降息後暫停寬鬆週期，且對未來可能改變決策者觀點的原因，幾乎沒有提供指引。

10 月 29 日至 30 日的 Fed 政策會議記錄顯示，Fed 以 8 比 2 通過降息一碼的決議，將基準利率範圍自 1.75%—2.00% 降低至 1.50—1.75%，且決策者也在會中討論在近日短期貨幣市場的紛擾後，建立常設回購機制。

「多數與會者認為，經過本次降息 25 個基點後，政策的立場已經校準，足以支撐溫和成長的前景、強勁的勞動市場和通膨接近委員會對秤的 2% 目標。」

這樣的措辭意指，10 月降息至目標範圍介於 1.50% 至 1.75% 是短期內利率最後一次變動，而該措辭在當時會後的政策聲明中尚未表明。

在該會議後，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 也表示，Fed 可有效維持利率，除非美國經濟前景有「重大實質改變」，否則 Fed 不會改變政策。

Fed 今年三度降息，這些降息被定位成「期中調整」以協助美國經濟抵禦來自中美貿易戰和全球成長放緩的衝擊，因為這些已挫傷製造業、企業投資和出口。

根據該會議記錄，官員幾乎沒有討論「實質重大」的評估該涉及那些事項。

Fed 預期今年經濟成長 2.2%。

儘管今年成長放緩，但大眾對於各產業的疲弱恐蔓延至廣泛經濟的擔憂並未實現，因為美國仍持續溫和成長，失業率接近 50 年低點，占美國 70% 經濟活動的消費者支出也仍持續上升。

這樣不同調的看法讓 FOMC 越來越分岐，波士頓 Fed 總裁 Eric Rosengren 和堪薩斯城 Fed 總裁 Esther George 反對 10 月降息，此後也有幾位非今年票委曾表明他們反對 10 月的利率決議。

會議記錄載明，「許多與會者認為，有鑑於全球成長的疲弱和貿易發展的不明確性，本次會議再適度寬鬆是合宜的。」

但「某些」決策者反對降息，認為經濟前景仍然有利，通膨回歸 Fed 目標，一些官員認為，有鑑於貨幣政策的傳導會遲延，應該要多花一點時間評估之前政策行動後的經濟影響。

至於常設的回購機制，許多決策者表示，「一旦發生衝擊，這可作為聯邦基金利率的有用支撐，但如果一旦建立了充裕的準備金，這機制幾乎沒有用武之地。」最終，該會議沒有針對此議題達成最後決議。

Fed 於 12 月 10-11 日將舉行今年最後一次利率會議，但投資者目前認為 Fed 會維持利率不變至少到 2020 年中期。