眾議院民主黨與川普政府 未能就美墨加協定達成一致

眾議院民主黨週四 (21 日) 未能就《美墨加協定》(USMCA)，與川普政府達成協議，也使得今年底之前，這一協議無法在國會表決過關的機率增加。

眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 在和美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 會晤後表示，雙方取得了進展，但未達成最終協議。

立法部門和白宮已為解決 USMCA 中的問題，在過去幾週一直在交涉，民主黨對 USMCA 中有關勞工和環境標準執行方式感到擔憂。

眾議院籌款委員會主席 Richard Neal 預計，下週繼續與萊特海澤會談，屆時眾議會已休會。不過 Neal 認為，眾議院「有可能」在年底之前對 USMCA 進行投票。

川普力推在今年底之前批准 USMCA，重新修訂北美自由貿易協定，是川普 2020 年大選前的首要經濟和政治重點之一。共和黨也表達不滿，稱民主黨只忙著進行彈劾調查，而無視經濟政策。

來自農村搖擺州的民主黨人，也渴望盡早達成協議，今年由於川普與中國的貿易戰，造成農民的經濟損失，佩洛西在本次會議前表示，她也希望達成協議，但是如果無法加強執法、保護本國勞工，她將不會同意表面的協議。

目前墨西哥政府已批准了 USMCA，而加拿大國會尚未通過。