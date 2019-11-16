Fed: 低利率時期過長 恐導致經濟不穩定

週五 (15 日) 美國聯準會 (Fed) 釋出的《金融穩定報告》，顯示維持長期的低利率恐削弱美國銀行的利潤，將威脅到美國的金融穩定性。

近幾個月來，因為經濟放緩和一連串政局緊張情勢，導致全球股市動盪，也促使各地央行紛紛降息。

這份每兩年一次的金融穩定評估調查報告指出，全球利率長期處於低位，將對金融體系構成威脅，銀行和保險公司恐出現利率緊縮，進而削弱貸款標準。

2 年期美債殖利率.. (圖片: 彭博社)

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 認為全球利率比以往要低得多，而且短期內似乎不會有太大變化。

Fed 理事，同時也是金融穩定委員會主席的 Lael Brainard 表示，目前的低信用利差和創新高的企業負債，以及長時間低利率的貨幣政策，可能會增加金融脆弱性的潛在風險。

該報告也強調了 Fed 對企業債務創新高的憂慮，部分 Fed 官員認為，企業債務在面臨商業活動放緩的情況下，可能會惡化。

Fed 在今年進行了三次的降息，雖然緩解了債市的緊張情勢，也提振了信貸產業的市場流動，但由於企業負債水平位居高位，且利率處於低位，償債成本也位於歷史低位。

自 5 月份提交上一份報告以來，金融穩定狀況幾乎沒有變化，相比之下，市場似乎更有彈性空間。

紐約 Fed 週四 (14 日) 更宣佈，將擴大長天期附買回操作規模，增加 550 億美元，以及增加金融市場流動性，目的為使企業在年底之前有足夠資金，以支應貨幣市場之變動。

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