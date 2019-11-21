為便利投資人掌握基金動態 基金資訊觀測站將整合統一入口

金管會今 (21) 日表示，為因應投資人及時取得投資基金相關資訊的需求，集保結算所與投信投顧公會合作，共同規劃建置查詢基金整合資訊統一入口「基金資訊觀測站」，並以視覺化圖示統計資訊提供投資人簡單易懂的整合圖表，協助投資人即時掌握基金市場動態，大幅提昇基金市場資訊的透明度。

過去投資人查詢基金各項資料時，有關境外基金部分須登入集保結算所基金資訊觀測站查詢；而境內基金則須至投信投顧公會官方網站查詢；另外，就境內基金公開說明書及財務報告書則須至證交所的公開資訊觀測站查詢，投資人獲取相關資料並不方便。

但是「基金資訊觀測站」自今 (2019) 年 1 月改版上線後，至今年 10 月底止，累計瀏覽人次已達 103.6 萬餘人，較去年底大幅成長 150%。

金管會表示，改版後「基金資訊觀測站」使投資人可透過單一入口網站及人性化介面，快速查詢到境內外基金的整體資訊，包括每個月國內全市場依受益人形態、基金類型、投資地區及計價幣別等基金統計數據外，並提供所有境內外基金基本資料、公開說明書、投資人須知、配息資訊等眾多基金投資的輔助文件，更提供淨值漲跌幅資料排序，以及淺而易懂的淨值走勢圖供投資人查詢，大幅提升搜尋基金資訊的效率及便利性。