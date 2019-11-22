生技指數攀高 投信看好中國生醫市場紅利可期

全球生技指數持續創新高，炒熱生技股行情，投信看好國際藥廠成長動能，更點名中國市場，認為隨著中國醫療改革挹注醫療產業動能，大型製藥廠獲利可望受惠，挹注生技基金行情。

保德信投信認為，中國醫療改革在過去幾年持續發生結構性變化，不僅醫療體系完善並降低醫療費用，而這也將給國際製藥商帶來新的機會。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，中國面臨人口老化、中產階級成長趨勢，官方積極打造醫療體系，全球大型藥廠輝瑞、羅氏等配合政策調降藥價，換取准入中國醫療體系。

據統計，過去五年中國投入醫療預算倍增 380 億美元，並且預期中國醫療保健行業在 2030 年價值到 2.3 兆美元。

保德信投信指出，中國政府以創紀錄速度核批國外創新藥，同時國際藥廠也配合調整藥價，根據 Delotte 統計，2018 年有 51 種創新藥核准通過，其中有 80% 來自於國際藥廠，相較於 2016 年新藥核准僅 5 項，今年 2019 年預估將有 128 項列入通過，中國新藥核准成長持續增加的趨勢。

江宜虔認為，隨著國際藥廠更容易進入中國市場，這是僅次於美國的全球第二大藥品市場，儘管製藥商需要配合政策調降藥價，但考量中國龐大需求市場，新藥銷量大幅增長可望抵銷降價影響。

保德信投信指出，從國際經驗來看，新藥核准上市後銷售成長期間多在 10 年以上，隨著新藥接連核准上市後，預期國際製藥將持續創造銷售榮景，替生技醫療基金增添續航動能。

富蘭克林證券投顧表示，市場對新藥創新且審核環境友善，今年以來已經有 38 款藥物獲 FDA 核准上市，史坦普 500 生技股預估本益比 11.8 倍，低於美股大盤的 19 倍。

此外，中小型生技股受惠併購題材，帶動投資信心回穩、生技股評價面已反映藥價政策悲觀預期而具吸引力，提供長線投資機會。

