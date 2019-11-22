紐約匯市—中方對貿協前景樂觀謹慎 初步協議有望 美元小幅走高 英鎊獲利回吐

週四 (21 日) 美元微幅上揚，在 Fed 公布 10 月份會議紀錄後，小幅下跌。美中貿易關係時好時壞，緊張局勢是否能緩解，各方消息不一，推高避險需求，市場靜候美國總統川普與香港法案進展。週四匯市變動不大，美元指數持平，僅上漲 0.07% 至 97.885。

美元 15 分線 (圖片: investing)



在週三 (20 日) 美國眾議院火速通過香港法案，將美中關係置於緊張局面後，中國國務院副總理、兼貿易談判代表劉鶴傳出週四 (21 日) 已向美國提出磋商邀請，並表示對第一階段貿協抱持「樂觀謹慎」的態度。

中國《南華早報》(South China Morning Post) 報導，聲稱即使到 12 月 15 日仍未達成協議，美國也可能延遲對中國進口商品加徵關稅，關稅加徵項目將包括電子產品設備，和聖誕節裝飾品等。

多倫多 OANDA 資深外匯分析師 Alfonso Esparza 表示：「貿易戰消息好壞相抵，對匯市並無幫助」

澳幣兌美元下跌 0.2%，至 0.6787，紐幣兌美元也下跌 0.1%，至 0.6413。

澳幣兌美元 15 分線 (圖片: investing)

東京 SBI 證券業務總經理 Tsutomu Soma 指出，中美之間的摩擦，正開始從貿易層面擴大到傳中國人權的問題上。

Bannockburn Global Forex 資深外匯分析師 Marc Chandler 表示：「美國參眾兩院火速通過支持香港人權的法案後，中美關係之間的緊張情勢加劇，也可能影響川普政府決策。」

由於美元回彈，加上英國反對黨工黨的選舉宣言，助長了英鎊的獲利回吐，英鎊在週四 (21 日) 再度勇闖突破了 1.30 美元大關。英鎊兌美元跌 0.15%，至 1.2902 美元。

英鎊兌美元 15 分線 (圖片: investing)

匯豐銀行表示，英國 12 月大選將是決定英鎊漲跌之關鍵，分析師 David Bloom 認為英鎊未來走勢大起大落，有可能漲逾 10%，或暴跌 15%。

避險性貨幣日圓走高，美元兌日圓匯率上漲 0.05%，報 108.62；兌瑞郎上漲 0.02，至 0.9930。

截至週五 (22 日) 台灣時間 5：30 價格：

美元指數來到 97.885。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1059 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2908 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6787 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3283 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.62 日圓。