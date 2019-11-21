紐約匯市—美中關係亮紅燈 中方呼籲香港法案收回 美元持平 澳幣下跌

週三 (20 日) 美國聯準會 (Fed) 公布 10 月會議紀錄，美元小漲，美國參議院週二 (19 日)一致投票通過《香港人權與民主法案》，並且將由美國總統川普簽署後生效。中國對美國此舉表達強烈譴責和堅決反對，美中貿易關係緊張，貿易戰陷入僵局，美元指數持平，僅上漲 0.06% 至 97.797，早盤時曾一度升至 97.920。

美元 15 分線 (圖片: investing)

中國外交部發言人耿爽週三 (20 日) 警告美國勿干涉中國內政，表示這嚴重違反國際法和國際關係基本準則，並指出他們將禁止美方往香港出口催淚彈和橡皮子彈等物品。

就在美國總統川普週二 (19 日) 表示若是中國不達成貿易協議，美國將提高對中國進口商品徵收的關稅之後，參議院的這一消息更讓市場烏雲密布。

週三 (20 日) 避險性貨幣日圓小幅下跌，美元兌日圓上漲 0.1%，至 108.61。

FOMC 在盤後公布 10 月會議記錄，內容顯示 Fed 官員對經濟前景更樂觀，並反對在下一次經濟衰退中使用負利率，分析師認為，由於 Fed 在 10 月份已經明確表示今年不會再降息，因此對整體匯市影響不大。

矽谷銀行資深外匯交易員 Minh Trang 指出，匯市今日又回到了貿易的不確定性上，他表示中美之間的貿易緊張局勢，讓市場避險需求攀升。

投資人靜候 Fed 週三公佈會議紀要，美國央行今年已出現三次降息，但 Fed 表示除非經濟狀況惡化，否則不會進一步降息。

原先將於本月於智利 APEC 高峰會上簽署的美中第一階段協議，因為智利暴動擴大而取消，投資人期盼長達 16 個月貿易戰早日落幕，但本週美中關係又亮紅燈，令市場相當憂心。週三 (20 日) 英鎊和歐元持穩，英國工黨領袖 Jeremy Corbyn 在選舉前，在電視辯論中大勝於英國首相強生(Boris Johnson)。

澳幣兌美元 15 分線 (圖片: investing)

受貿易戰局勢影響較大的澳幣下跌。澳幣於週三 (20 日) 微幅下跌，下滑 0.3%，回吐前日漲勢，至 0.6800，在 50 日均線以下獲得支撐，中國外交部週三要求美國收回《香港人權與民主法案》，否則後果自負，美中兩國關係緊張，達成協議的可能性再受重壓，貿易局勢陷入僵局，澳幣承壓。

澳洲央行 (RBA) 於週二 (19 日) 公佈 11 月份會議紀錄，表示央行已考慮低利率可能造成的負面效應，決議維持利率水準不變，但是，未來為了刺激就業市場、以及達到目標通膨率，將可能於明年再次調降利率。

今年 6 月以來，澳洲央行已進行了三次的降息，於 10 月時調降利率至歷史低點 0.75%。

截至週四 (21 日) 台灣時間 6 點價格：

美元指數來到 97.8。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1073 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2924 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6800 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3264 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.53 日圓。