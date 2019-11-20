外銀看好明年經濟先蹲後跳 股票仍有潛利可期

美中貿易戰恐削弱明年經濟成長動能，瑞銀預估，明年全球 GDP 可能先蹲後跳，投資標的中債券收益可望持平，股票好壞則取決於獲利表現；根據美林調查，明年股票報酬率仍將優於現金與大宗商品。

瑞銀表示，今年以來，企業為因應經濟成長的風險，紛紛祭出限縮資本開支、降低庫存等方式因應，預估明年起在企業獲利成長下，可望有利股市表現，其中又相對看好股價便宜的週期股與現金殖利率較高的類股。

據美銀美林證券 11 月調查，美中貿易談判短暫休兵後，經理人樂觀看待未來 12 個月全球經濟有望轉趨改善，約 6 成的經理人預估美國 10 年公債及 2 年期債的利差將再度趨陡，預估內需導向的小型股將較大型股更為有利。

富蘭克林證券投顧指出，看好美國經濟增長及通膨溫和，企業財務體質健全，美國股債仍有續揚空間，但考量貿易協商進展錯綜難測與美股漲高後的潛在波動，建議現階段採取「股債各半」且「循環與防禦兼備」的多元配置，其中基金相對側重的金融及能源類股可望隨利率上揚而補漲，科技股將持續受惠創新商機，並保有約 2 成的公債與投資級債，避開較低信評的高收益債，穩健參與美國股債市投資行情。

富達投信則看好新興亞洲表現，美中貿易談判可望達成初步協議，帶動市場投資氣氛有所改善，資金重新流入亞洲市場。隨著聯準會政策轉趨寬鬆，以及其他主要央行採取「長期低利率」貨幣政策，開發中國家和新興市場通膨率維持在偏低水平，令亞洲地區央行能夠維持低利率環境，預計寬鬆政策將在中短期持續，有助刺激信貸增加並延長貸款周期。

而開發中國家又相對看好中國，富達投信指出，儘管中國經濟成長步伐有所放緩，但鑑於去槓桿化成效逐漸浮現，預期未來官方可望將政策重點集中於改善中小企業及民營企業的資金流動性，降低企業借貸成本並改善就業情況，包括 A 股、公債與高收益債券等可望優先受惠。