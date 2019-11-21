投資單一海外債券，比債券基金更好？

投資債券的方法有很多種，投資公司債（又依公司評級再分為投資等級，或評級較低的高收益債券）是投資人可能會想到的方法之一，因為除了本金可能有增值的可能性，通常也有不錯的息收。應該要直接購買看好的債券，還是選擇由基金經理人操盤的債券基金呢？本篇文章帶你來比比看，兩種投資方式有什麼異同之處！

1. 投資的本質相同，一起成為大公司債權人

其實不只是一般商業公司可以發行債券，有些為特地目的成立的機構也可以發行債券。但不論發行機構是哪一種，發行債券的目的就只有一個－籌資，而投資債券就等同於借款給發行機構。一般來說，投資債券的風險小於投資股票，因為在公司面臨倒閉清算時，債券的清償順位優於其他資金管道。

而且發行機構在發行債券時，已經約定借款期限、利息及債券到期的償還金額，所以如果在發行機構順利還錢的情形下，債券的預期報酬率是可以被掌握的，這點與投資股票有很大的差異。債券基金則是由債券基金經理人從眾多的債券中，挑選一群看好的債券，一檔基金少則包含數十個債券，多則上千個債券。那這兩種投資方式有什麼風險呢？

投資債券的主要風險

資料來源：「鉅亨買基金」整理，資料截至 2019/11/20。

2. 投資方式比較：族群大不同，選自己適合的

通常直接購買單一債券的投資門檻比較高，因為最低的投資金額通常從 1 萬美元起跳，而且每增額一單位可能要增加投入幾十萬台幣。考量上述第一點提到的風險，如果投資人想要多買幾種不同債券來分散風險的話，必須要有比較高的財力。而債券型基金的好處就在於，只需要小額就可以開始做投資，不論是用單筆 3～5 萬元投入，或是利用定期定額每月投入 5 千塊，都是非常有彈性的。

對於更進階的投資人來說，剛剛提到債券的預期報酬率是固定的，但是這期間債券的價格有漲有跌，如果價格大漲讓報酬率超出原先的預期報酬率時，投資人就可以將債券賣出獲得價差！債券基金的話，基金經理人通常會負責這部分的操作，然後將其反應在報酬率裡頭。

投資方法比較表

資料來源：「鉅亨買基金」整理，資料截至 2019/11/20。

3. 交易費用比較：隱藏費用不可忽略

如果只注意到看得到的申購手續費，可能有些人會誤以為買單一債券跟債券基金的費用是差不多的。如果詳細去比較看不見的費用，才會發現魔鬼藏在細節裡。

舉例來說，假設有一筆錢剛好近三年都不會用到，希望可以有年配息 5%，投資單一債券的申購手續費（八折 1.2%）＋買賣價差（2%）＋三年信託管理費大約是 3.8% 的費用，但是如果選擇透過線上平台購買基金管理費用每年 0.75% 的免手續費債券基金，費用大約是 2.25%。

交易費用比較表

資料來源：「鉅亨買基金」整理，資料截至 2019/11/20。

最後，配息也是許多投資人的關注點。單一債券通常配息頻率多是季配、半年配或年配，而債券基金才有投資人熱愛的月配息選擇。因此，在選擇投資工具的時候不要忽略了這個關鍵因素。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

債券或債券基金？債券基金更省事

兩者相比下來，可以發現在本質上投資這兩者沒有太大的差異，費用則是要看投資人能拿到什麼樣的優惠條件。最大的差別在於你想自己開車，還是讓老司機帶你走。投資債券想要賺價差需要投入研究以及看盤，而債券基金則可以交由基金經理人來操盤。另外，如果要做到分散單一公司／發行機構的風險，必須檢視自己是否有足夠的財力透過債券投資達到，如果資金有限的話，利用債券基金會是比較好的方式。

鉅亨精選基金

>>PIMCO 多元收益債券基金 - E 級類別 (收息股份)

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投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

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