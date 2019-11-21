〈房產〉北台灣重劃區前10月推案 龜山、三重與板橋顯著成長

市調機構統計，今年 1-10 月與去年同期相比，北台灣建案推案量淨增金額最高的前 10 個行政區，以龜山、三重、板橋名列前 3 名，而前 10 大推案量高的行政區， 7 成是靠區域內重劃區住宅推案量激增而進榜，其中，林口 A7 供給量就達 6000 戶。

統計顯示，北台灣前 10 個推案量行政區，包含龜山、三重、板橋、新莊、中正、淡水、林口、中壢、北投、大同等區；住展雜誌企研室經理何世昌表示，今年推案量淨增最多前 10 區中，高達 7 個行政區是靠著重劃區推案而進榜，當中有幾個重劃區在過去幾年相當沈寂，但如今推案又有激情演出，對於房市表現相有指標意義

住展企研室經理何世昌指出，今年市況迥然不同，買氣明顯復甦，今年上述重劃區推案相當熱絡，尤其淡海新市鎮更是從敗部復活，今年前 10 月釋出約 3000 戶鉅量，顯示建商信心回溫。

何世昌進一步表示，建商推案意願往往與市況冷熱有正相關，「贏要衝，輸要縮」，如果買氣持續復甦，北台灣重劃區將從先前空頭市場的邊緣人，變成房市主角，明年可能再爆一波推案潮。

住展統計，今年前 10 月推案量增加最多的行政區是桃園市龜山區，今年前 10 月新成屋、預售屋推案量已累積至 617.3 億元，比去年同期大增 294.1 億元。

龜山推案熱絡的關鍵動力來源就是 A7 重劃區，由於 2 字頭相對親民的房價，A7 重劃區今年 1-10 月新建案供給量就已高達 6000 戶，預計全年會超過 7000 戶。7000 戶這個推案量數字已超過預估今年台北市新建案供給量 6000 多戶。