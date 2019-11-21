讓利＋品牌效應   東騰機構萬華首案 「東騰元町」熱銷

台北市中心機能便利不在話下，累積不少剛性購屋需求；萬華區近來受到西區門戶計畫帶動，預售案「東騰元町」在品牌與地段優勢下，加上價格採取讓利，吸引不少購屋客上門，首付僅 46 萬元起，開案一個多月及銷售近 5 成，堪稱萬華區銷售最快建案。

慕樺廣告業務部經理汪志遠表示，東騰機構的品牌效益強，但過去多給人價格偏高的印象，此次「東騰元町」進駐西昌街，開價 57 至 65 萬元，符合當地 62 至 63 萬元行情，部分戶別更有機會低於市場價格，「東騰過去的口碑與形象加分不少，雖然本案是第一個進入萬華區的新案，但同樣受到消費者青睞。」

在西區門戶計畫下，台北車站未來有雙子星大樓、台鐵都更案也確定啟動，帶動西門町觀光人潮攀升、商圈繁榮；目前該區在房價上仍處於相對親民階段。基地屬於萬華區西昌街上，過去屬於西門町範圍，住宅環境單純安寧，步行 5 至 7 分鐘左右可抵達捷運龍山寺站與西門町商圈。

基地面積 293 坪，全案因應建築樓層退縮，3 至 9 樓單層 10 戶、10 樓以上單層 6 至 8 戶，18 樓則為 4 戶規劃；坪數為 18 至 38 坪的 1+1 房、2 房、3 房格局，不含車位總價 1000 至 1100 萬元起。主力產品為 23 坪，強調雨遮不計算、室內高坪效設計，再者，室內建材搭配德國進口 Leicht 廚具設備，以及 TOTO 衛浴等，跳脫區域屬性。

汪志遠表示，購屋訂簽 5%，首付 46 萬元起，就能在台北市輕鬆一圓成家夢，工程期分為 3 至 3 年半繳款；也由於建案開價平實，價格上至較板橋、三重、新店地區更便宜，接待中心日參觀人數達 20 組以上。