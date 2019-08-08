〈房產〉北台灣新建大案熱銷 但7月住展風向球仍亮連五黃藍燈

代表北台灣新建案市場指標的住展風向球，7 月總分走高至 37.3 分，較 6 月大增 5.1 分，連 5 個月亮黃藍燈，總分創下 2014 年 4 月、近 5 年多來新高。

住展企研室經理何世昌表示，7 月新建案市況大幅上升，主要是北北桃主要行政區市況不錯，且受指標大案熱銷，風向球因此走揚，突破 5 年多來盤整區間。

何世昌認為，7 月北台灣新建案市況令人驚豔，然而，大部份熱銷建案為預售案，自住客較青睞的成屋案銷售仍疲軟，整體市場投資、置產氛圍較濃，其次，今年一般住宅市場雖然活絡，但豪宅市場成交量卻急縮，加上接下來政、經局勢變化詭譎，7 月風向球如射出一支穿雲箭，但是否能召集多頭兵馬來相見，或淪為曇花一現，相當值得觀察。

調查顯示，今年 7 月預售市場重拾推案動能，案量衝破 700 億元，為今年來單月預售推案量次，案量達 15 億以上的指標案有台北市大安「達永秋鄉」、北投「岳榕莊」、新北市 - 新莊「鳳翔」、宏著建設 (2536-TW) 新店「宏普中央公園」、土城「台信樂晴市」、三重「築禾交響苑」、五股「正義聯盟」、桃市 - 龍潭「綠意錢龍廠辦特區」、桃園「合雄幸福滙」、「益展涵玥」、龜山「遠雄新未來 2」與「詠勝市中欣」，以及「玄泰 V1」等案。

7 月新釋出的新成屋戶數同步衝高破 1000 戶，但單一案量達 15 億以上的指標案僅桃園市中壢冠德建設 (2520-TW)「冠德青璞匯」，其他多為中、小型成屋案，且多集中新北與桃園。

平均議價率則維持在近期高標，分數與 6 月維持相同水位，代表最近賣方售價底限踩很硬，買方如果想買房子，難有太大的殺價空間。

此風向球指標表現最亮眼的來人與成交組數，7 月上演大驚奇，兩項指標大幅攀升，尤其北北桃三都一線行政區市況普遍不錯，僅少部份區域市況下滑。

至於成交組數方面，因多個大型指標案熱銷帶動，大舉推高成交組數表現，7 月風向球追蹤的指標案平均成交組數衝高至約單周 4.11 組。銷售較出色的建案如「竹城甲子園」、「璞真永吉」、「冠德青璞匯」、「宏普中央公園」、「達永秋鄉」等案單周成交均達 10 戶以上，而「達永秋鄉」更已宣告完銷。