美中關係恐急凍 港股早盤大跌逾500點 人民幣貶至三周新低

由於媒體指出美中兩國於今年底前難以簽署第一階段貿易協議，再加上美國參、眾院火速通過「香港人權與民主法案」，且美國總統川普有極大可能性簽署該法案，美中關係恐將急凍，導致恒生指數今 (21) 日開盤大跌逾 500 點。

而人民幣匯率同樣受到美中貿易談判進展不順，及美國國會通過「法案」觸及中國主權的底線，可能引發中國採取更大的報復行動的影響下，離岸人民幣一度走貶逾 100 基點，最低貶至 1 美元兌 7.0535 人民幣，創三周來新低。

截至上午 10:00 止，恒生指數暫報 26359.99 點，下跌 529.62 點，跌幅 1.97%，最低一度來到 26306.02 點。

資料來源: 東方財富網, 恒生指數日線走勢

離岸人民幣方面則暫報 1 美元兌 7.0489 人民幣，貶值 91 基點，貶幅 0.13%。

資料來源: 東方財富網, 離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 7.043 人民幣，貶值 66 基點，貶幅 0.09%。

資料來源: 東方財富網, 在岸人民幣日線走勢

而人民幣中間價今報 1 美元兌 7.0217 人民幣，貶值 99 基點，已連跌兩個交易日。

AxiTrader 首席亞洲市場策略師 Stephen Innes 指出，市場對美中達成第一階段貿易協議的樂觀情緒開始退燒。中國已明確表示消除現有附加關稅是達成協議的前提，而川普仍以關稅作為威脅，顯示雙方互信基礎薄弱。此外，美國國會通過相關香港的法案，這進一步擴大美中談判複雜度。