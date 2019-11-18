傳TikTok企圖切割中國 推進2020年IPO計畫

隨著美國政府的審查機制漸趨嚴苛，消息人士稱，抖音 (TikTok) 母企字節跳動 (ByteDance) 企圖捨棄源自中國標籤，藉此降低與中國聯繫，並將影音共享應用與中國區做區分，為的是實現美國市場增長，以推進明年在香港的 IPO 計畫。

《華爾街日報》引述消息人士表示，隨著 TikTok 面臨美國監管機構的嚴格審查，近幾週來，該公司部分員工和顧問已陸續和高階管理人員接觸，建議尋求重塑品牌的方式。

消息人士稱，其中的想法包含擴大在東南亞的業務，可能目標地為新加破，這將使該公司能將影音共享應用與中國作區分，並在美國重新塑造品牌。據消息人士透露，目前 TikTok 已減少該應用程序中來自中國的內容量，希望藉此降低美國用戶對該應用來自中國的印象。

這項傳聞之所以引起關注，原因在於消息人士稱，包含紅杉資本 (Sequoia Capital) 和軟銀 (Softbank) 在內的投資者，皆將美國市場增長視為實現明年下半年 IPO 的關鍵目標。

對此，字節跳動發言人澄清，IPO 並不是考量點，也沒有考慮將 TikTok 的總部遷至新加坡。他說，目前也沒有任何更改 TikTok 品牌名稱的討論，並稱該公司無法得知該應用包含多少中文內容，因為內容是由用戶上傳，而非 TikTok。

他稱，儘管字節跳動是在中國成立，但事實上，TikTok 的應用程式並不在中國運行，並稱中國政府從未要求提供任何 TikTok 美國用戶的數據，如果被要求，該公司也不會這麽做。

隨著 TikTok 在美國愈來愈受歡迎，TikTok 所面臨的挑戰在於，美國國會議員和監管機構對於中國政府可能隨時要求提供用戶資訊，以及針對政治敏感內容進行審查的可能性表示擔憂，先前部分外媒報導指出，該應用平台幾乎沒有香港抗議活動的相關內容，還有報導稱 TikTok 的內容審查員收到多個政治內容的審查指示。

TikTok 在美國的受歡迎程度引發美國政府的擔憂。據了解，美國外資投資委員會 (CFIUS) 先前針對 Musical.ly 的收購案進行審查，懷疑這家中國企業的收購交易存在潛在國安風險，TikTok 在美國的崛起，引發美國對於中國科技企業滲透該國市場的擔憂，導致美國對於中國企業無不戒慎恐懼。