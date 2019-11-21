港股雅高控股半年飆漲3800% 幾十分鐘就被暴打回原形

MSCI 宣布取消在港交所掛牌的雅高控股 (3313-HK) 列入中國指數權重股，突如其來的消息，衝擊今年以來一度飆漲近 3800% 的雅高控股，週四 (21 日) 港股開盤才一個半小時，所有漲幅幾乎全被抺去，股價暴跌近 98%，市值蒸發超過 57 億美元 (約 450 億港元) 後，隨即雅高控股宣布停牌。

雅高控股被 MSCI 剔除成分股後，今天股價大暴跌。(圖：Bloomberg)

雅高控股今年中起飆漲，9 月下旬被納入富時全球股票指數系列成分股，股價一度回跌後再度飆高，20 日股價來到 14.82 港元，創下歷史新高，並成為全球市值 10 億美元以上漲幅第一的公司。

MSCI 在兩週前宣布將雅高控股列入中國指數權重股，預定 11 月 26 日盤後正式生效，但在市場參與者對可投資性的進一步分析和反饋後宣布取消。

雅高控股自今年六月起飆漲，著名的激進投資者 David Webb 九月時曾發出警告，雅高控股根本是支已經出現泡沫之股票，暴漲只是股市極端波動的最新例證，一些投資者也跟進呼籲 MSCI 及其他指數編制公司調整篩選標準，以淘汰這類股票。

摩根士丹利資本國際 (MSCI) 在今年初將港股鼎益豐 (DYF) 納入其指數而受到批評，儘管該公司在五年內財報多次虧損，但仍上漲了 8500%，鼎益豐後來被香港證券監管機構停牌。

當時 MSCI 表示，選擇將鼎益豐列入指數成分股時，使用的是市值、自由流通量和流動性之類的定量標準，並未對盈利能力、成長前景或任何其他主觀指標做出判斷。

雅高控股 2013 年起在香港上市，在 2018 年虧損 3.96 億元人民幣後，今年上半年持續虧損約 2900 萬元人民幣。該公司主營業務是大理石礦山勘探、開採、生產加工以及分銷，擁有一體化的全產業鏈業務佈局。

雅高控股今年開始在中國房地產市場投資 2.06 億人民幣購買物業，透過現金和新股相結合的方式為交易提供資金，新股發行價格溢價幅度達 20% 以上。

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