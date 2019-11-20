中國外交部嚴正抗議美通過「香港人權與民主法案」 要求收回

美國參議院一致通過「香港人權與民主法案」，中國外交部發言人耿爽今 (20) 日指出，該法案罔顧事實、混淆是非、違反公理，玩弄雙重標準，公然插手香港事務，干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中國對此表達強烈譴責和堅決反對。

(圖片: AFP)

耿爽表示 5 個多月來，香港持續發生激進的暴力犯罪行為，已嚴重危害公眾生命和財產安全，嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線。

他進一步指出目前香港面臨的根本不是所謂人權和民主問題，而是儘快止暴制亂、維護法制、恢復社會秩序的問題。中國政府將繼續支持香港特區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子，保護香港居民生命財產安全，維護香港繁榮穩定。

耿爽強調，香港是屬於中國，香港事務屬中國內政。美國應認清形勢，立即採取措施阻止該案成法，並立即停止介入香港事務，及停止干涉中國內政，以免引火焚身。如果美國一意孤行，中國必將採取有力措施予以反制。

「香港人權與民主法案」先前已在美國眾議院通過，只是目前參、眾兩院內容有所差異，因此兩院仍需進行協調，在雙方版本達成一致後才能送交到白宮等待總統簽字，正式生效成為法律。

如果要讓該法案在今年年底前生效，美國國會必須加速行動，包括可能讓眾議院全盤接受參議院的版本以爭取時效。