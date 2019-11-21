〈每日外資外匯觀點〉歐洲央行會議紀要公布 歐元敗退路上提心吊膽

美中達成第一階段貿易協議的時間可能延後到明年，投資者對貿易局勢的擔憂未消退，市場避險情緒持續，避險資產黃金周四亞洲盤交易時間一度突破 1475 美元，美元指數小跌，維持在 99.8875 附近震盪；今晚歐洲央行將公布會議紀要，預期將對歐元產生較大影響。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

外電報導，中國要求美方更廣泛降低關稅，而美國總統川普的政府也提出更多要求反制，美中達成第一階貿易協議的時間可能延後到明年。

美國聯準會周三公布的會議紀要大致與聯準會官員近期公開聲明一致，紀要中顯示美國經濟處於相當強勁的地位，勞動力市場健康，消費者支出意願強勁，消費活動約占 GDP 的 70%，強化了聯準會短期內不會再次降息的可能性。

川普遭彈劾的程序仍受到市場關注，KKM Financial 分析師表示，儘管彈劾聽證會迄今尚未擾亂市場，但表面下仍有餘波盪漾，目前正對貿易形勢產生影響。

歐洲央行今晚將公布 10 月貨幣政策會議紀要，儘管前歐洲央行行長德拉吉卸任前主持的最後一次會議上，持續釋放鴿派信號，但投資人可以從紀要中看如鷹派和鴿派間的分歧是如何演變 。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

FXStreet 首席分析師 Valeria Bednarik 指出，歐元兌美元 11 月低點 1.0989 支撐若跌破，將可能很快向下測試兩年低點 1.0879，展開進一步跌勢。

瑞信銀行分析師也認為，歐元兌美元目前維持在 1.1094 下方，顯示正在構建一個更大周期內的頂部，恐怕已經重啟另一波跌勢，下檔支撐位於 1.1044，倘若跌破，將下看 1.0994。