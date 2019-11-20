「香港法案」風暴擴大 中國外交部召見美駐中官員

週三 (20 日) 中國外交部副部長馬朝旭召見美國駐華使館臨時代辦柯有為 (William Klein)，就美國國會參議院通過「香港人權與民主法案」提出嚴正交涉和強烈抗議。

馬朝旭指出，香港是屬於中國，香港事務純屬中國內政，不容任何外國政府和外國勢力干預。美國國會公然插手香港事務，干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中國對此堅決反對。

中國強烈敦促美國立即採取有效措施阻止該案成為法律，並立即停止插手香港事務。否則，中國必將採取有力措施予以反制，一切後果必須由美國完全承擔。

美國參議院於當地時間 19 日通過「香港人權與民主法案」，引發中國各級政府及香港政府罕見密集發聲斥責該法案違反公理，並告誡美國停止插手香港事務。

截至目前為止，已有七大中國政府機關對此發聲，包括中國外交部、中國外交部駐港公署、香港特區政府、香港中聯辦、中國國務院港澳辦、中國人大外事委員會、中國政協外事委員會。

(圖片: AFP)

而美中簽署第一階段貿易協議遲遲未定，市場已經擔心最後恐無法達成協議，現在又再加上美國參議院通過「香港人權與民主法案」一事，再為美中貿易談判蒙上陰影。

美國總統川普已警告中國，若沒達成貿易協議，他將提高對中國的關稅。但主權問題一向是中國紅線，如果川普最後簽署「香港人權與民主法案」將它成為法律，美中貿易談判恐有破局風險。