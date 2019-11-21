凍資王！阿里巴巴散戶超額認購逾40倍 凍資1000億港元

阿里巴巴確認已將 5 億股新股價格定在每股 176 港元。該價格較阿里巴巴 ADR 20 日收盤價低 2.8%，也比原先計劃的發行價格區間上限每股 188 港元低逾 6%。

資料來源: investing.com

阿里巴巴透過香港股票發售籌資約 880 億港元 (112 億美元)，成為 2010 年以來香港規模最大的股票上市案。

同時，也有不願具名的知情人士表示，阿里巴巴計劃向散戶配置更多股份，這部分的比重將從總發行量的 2.5% 提高至 10%。此外，阿里巴巴還可透過行使超額配售權向國際承銷商額外發售 7500 萬股。

根據公開資料顯示，香港公開發售部分，截至 11 月 20 日散戶認購已超額逾 40 倍，凍結資金約 1000 億港元，超過剛掛牌中手遊的 709.49 億港元，成為今年港股新股「凍資王」。

而在這次全球銷售完成後，軟銀仍是阿里巴巴最大股東，占已發行股份比重約為 25.8%，馬雲和蔡崇信持股比重則分別為 6.1% 和 2%。

此外，根據港交所公布的消息指出，阿里巴巴將於 11 月 26 日上市，並同步推出阿里巴巴期貨及選擇權，為投資人提供更多選擇。

對於是否有機會被納入恒指成份股，彭博社引述恒指公司代表指稱，同股不同權的公司股票並不符合被納入成分股的資格。但恒指公司計劃在明年初進行協商，以評估是否開放同股不同權的公司股票被納入指數的資格。

不過，阿里巴巴在香港掛牌後可以被納入恒生綜合指數，因該指數範圍更廣，中國投資人可以通過「互聯互通」機制投資該指數內的中型股和大型股。

只是港交所在回應港媒提問時指出，目前「第二上市」的同股不同權公司股票暫未被納入「港股通」股票範圍，意味著中國投資人要利用港股通買進阿里巴巴可能要再等等。

其實香港市場對於阿里巴巴並不陌生，阿里巴巴早在 2007 年將其 B2B 平台在香港上市。當時阿里巴巴的股價上市第一天即上漲兩倍，但熱度並未持續太久，之後股價便開始暴跌，最終在 2012 年，阿里巴巴以每股 13.5 港元的價格將其私有化。

