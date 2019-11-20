美股早盤 - 香港法案恐使貿協再陷僵局 四大股指自高點回落

週三 (20 日)，在美國參議院宣布通過《香港人權與民主法案》後，美中兩國關係緊張，達成協議的可能性再受重壓，貿易局勢陷入僵局，美股開盤後，四大股指自高點回落。

週二 (19 日)，《香港人權與民主法案》於美國參議院一致通過後，中國方面嚴厲指控美國通過此法案，並強烈譴責美方公然插手中國內政，違法國際法與國際關係基本準則，警告美國應立即停止立法、介入香港事務與中國內政，以免中方採取手段予以反制。

受到零售企業塔吉特 (TGT-US) 與勞氏 (LOW-US) 強勁財報驅動，兩家企業早盤分別上漲 7.61% 和 5.27%，稍微緩解投資人對於貿易戰可能為零售銷售帶來衝擊的憂慮。

另外，聯準會 (Fed) 即將於台灣時間凌晨 3 點發布 10 月利率會議紀要，該紀要將提供投資人更多對於未來政策路徑的看法。

截至台北時間週三 (20 日)22 時許：

道瓊指數下跌 39.78 點或 -0.14%，暫報 27894.24 點

那斯達克下跌 21.86 點或 -0.26%，暫報 8548.8 點

標普 500 下跌 4.17 點或 -0.13%，暫報 3116.01 點

費半下跌 8.8 點或 -0.51%，暫報 1721.7 點

台積電 ADR 下跌 0.08% 至每股 53.715 美元

十年期美債殖利率下跌 1.62% 至殖利率 1.757%

紐約輕原油上漲 1.01% 至每桶 55.77 美元

布蘭特原油上漲 0.85% 至每桶 61.43 美元

黃金下跌 0.31% 至每盎司 1469.91 美元

美元指數上漲 0.11% 至 97.97 點

道瓊日線走勢圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

1. 拼多多 (PDD-US)

Q3 財報關鍵數據：

總營收報人民幣 75.14 億元，年增 123%，略高於 Refinitiv 預期的人民幣 74.9 億元

營業費用報人民幣 84.73 億元，大幅超過去年同期的人民幣 38.67 億元，年增高達 119%

淨損報人民幣 23.35 億元，高於去年同期淨虧損人民幣 10.98 億元

今年截至 9 月底，商品成交總額 (GMV) 為人民幣 8402 億元，年增 144%；

平台年度活躍買家支出為人民幣 1567 元，年增 75%

平均每月活躍用戶為 4.3 億人次，年增 85%，大幅高於去年同期的 2.32 億人次

Q3 non-GAAP 財報關鍵數據：

營業損失報人民幣 21.24 億元，高於去年同期的人民幣 7.9 億元

歸屬於普通股股東的凈虧損為人民幣 16.6 億元，高於去年同期的人民幣 6.189 億元

2. 阿里巴巴 (BABA-US)

阿里巴巴早盤下跌 1.63%， 在截止招股後，阿里巴巴參考昨 (19 日) 美股收盤價，消息稱將按 2.8%-2.9% 折讓發行價，換算發行價為港幣 176 元，募資規模達 129 億美元。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Cherry Lane Investment 合夥人 Rick Meckler 表示，目前市場最大擔憂是參議院對香港採取的行動，中國已明確表示，他們不希望任何國家干涉香港事務，這對於今天的市場來說是一大負面因素。

美銀美林分析師指出，全球貿易前景的惡化風險持續發酵，將迫使聯準會在明年進一步加強貨幣寬鬆政策，而這最終將造成美元利空。

美國聯準會即將於稍晚公佈 10 月利率會議紀要，該行於 10 月底會議上宣佈降息一碼，符合市場預期，同時暗示短期內暫無降息空間。市場分析，10 月會議紀要可能透露未來回購計劃的相關細節。另外，在美股連續突破歷史高點後，投資人將開始押注聯準會可能暫緩利率行動，為股市帶來利空消息。

The Earnings Scout 執行長 Nick Raich 表示，近期標普 500 的股價處於歷史高位，許多年初以來看跌的專家都在追趕牛市。