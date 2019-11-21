5G手機落人後 諾基亞：軟體上我們有優勢

在愛立信與華為瓜分美國 5G 市場之際，芬蘭手機製造商 Nokia(諾基亞)似乎大幅落後其同業，週三 (20 日) 該公司軟體部門主管 Bhaskar Gorti 表示，他們並不擔心在 5G 發展上落後，並稱這是一場馬拉松賽，公司在比賽前儲存許多精力，累積許多軟體業務能力。

諾基亞的軟體業務在在第三季度年增率為 108%，達到 1.56 億歐元 (約合 1.726 億美元)，超過了諾基亞長期核心營業務網路的獲利，本季度網路業務營收為為 1.28 億歐元。

諾基亞同時下調了今年和明年的財測展望，使得諾基亞股價下跌了 1.32%，公司認為有必要擴大對 5G 的投資，因此還暫停了股息支付，以節省現金，並承諾盡快推出新的 5G 晶片組。

相較於瑞典的愛立信，則在上週調高了今年的年度展望，以及對 2020 年的銷售目標。

據消息人士透露，去年年底諾基亞為了等待 5G 標準於生效，而耽誤了其產品更新，讓南韓三星和其他手機大廠捷足先登。

倫敦花旗銀行的行業分析師 Amit Hirchandani 認為，諾基亞必須在未來幾個月，展示出公司 5G 產品的明顯進展，以恢復投資人的信心。

5G 週期包括幾個不同的部分，他補充說他相信諾基亞在軟件開發，物聯網部署或無線訪問等方面將領先於其他同行。

Gorti 認為，和愛立信的軟體相比，我們至少擁有 2 至 3 年或更長時間的領先優勢。