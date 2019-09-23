歐洲央行官員：歐元區低利率看來將成為半永久現象

據報導，荷蘭央行行長兼歐洲央行管理委員會委員 Klaas Knot 在週一 (23 日) 表示，歐元區的利率看起來將會長期處於低位。

Knot 認為，歐洲央行上周的決定已經顯示，低利率不完全是暫時性的，而是已經成為半永久現象。

經常批評央行超寬鬆政策的 Knot 曾在本月份抨擊歐洲央行的刺激政策不合比例原則，不過他也指出低利率並不只次單一貨幣政策所造成的。他認為，過去幾十年來的利率下滑也與部分結構性因素有關。

「過去幾十年的利率下滑與結構性因素有關。我們可以存的很多，但投資更少。因此，是的，貨幣政策確實有影響，但絕對不是主導因素。」Knot 說道。

有鑑於美中貿易戰的衝擊、歐洲經濟疲弱、通膨處在低檔的情況下，全球的經濟成長面臨風險，歐洲央行 (ECB) 在先前決議降息，是 2016 年來首次降息，下調存款利率至 -0.5%，也宣布重啟貨幣寬鬆政策。

BMO 資本市場的利率分析師 Jon Hill 表示：「降息 10 個基點，提供更寬鬆的前瞻性指引，並重啟量化寬鬆政策，歐洲央行寬鬆程度已超出預期。」

隨著歐元區逐漸向設定的通膨目標靠近，歐洲央行也將面臨兩難的境地，達到目標的同時可能也引發市場的負面反應。

Robeco 的利率策略師 Martin van Vliet 表示：「量化寬鬆減碼風險正在上升，沒有什麼是一成不變的。歐洲央行已表示，將繼續實行量化寬鬆直到開始加息之前。」