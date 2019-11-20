Sony成立AI部門 將主攻遊戲及影像感測研究

日本索尼 (Sony)(6758-JP) 在週三 (20 日) 發布新聞稿表示，為推動 AI 人工智慧的基礎研究開發，還有透過 AI 技術來擴張人類想像力與創造力的目標，該公司將在歐、美、日等地成立新組織「Sony AI」。

索尼在聲明稿中表示，索尼的存在意義 (Purpose)，是透過創造力與科技的力量，來讓感動充滿這個世界。為達成這個目標，索尼確信 AI 將擔當重責大任，而 Sony AI 的使命就是利用 AI 來讓人類的想像力與創造力獲得解放。

SONY 股價日線走勢圖 (圖片：Investing.com)

Sony AI 將利用集團的豐富資源，結合影像、感測技術、機器人技術、電影、音樂、遊戲等各種娛樂方面的資產，目標放在所有事業領域的革新，還有新事業的推動及貢獻等。未來期望能超越索尼的事業範疇，在全球規模的議題解決上能有所貢獻。

Sony AI 在物理上的真實世界領域與虛擬領域方面，將在旗艦專案還有 AI 倫理等重要主題，推動相關的探索研究。

旗艦專案將先從遊戲、影像及感測，以及美食學來開始展開。特別是將 AI 技術應用在遊戲及影像感測上，對於索尼企業價值的提升有直接連結。集團內的相關部門也將與 AI 研發進行緊密合作。

為順利完成這些目標，索尼將從全球招聘優秀的 AI 研究員及工程師，並吸收多樣化的人才來組成研發團隊。而 Sony AI 也將由該公司執行董事兼索尼電腦科學實驗室 (Sony Computer Science Laboratories Inc.) 社長北野宏明來負責主持，而位在美國的據點，則將由德州大學奧斯丁分校的電腦科學教授 Peter Stone 來負責。